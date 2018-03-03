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3 марта 2018, 9:13
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Завершился III Республиканский методический турнир учительских команд Якутии

Четыре дня назад был дан старт ежегодному профессиональному состязанию – «III-му Республиканскому методическому турниру учительских команд – 2018». Методический турнир прошел  в огромном интеллектуальном и эмоциональном   напряжении на фоне мобилизации  профессиональных и личностных ресурсов всех участников. Всего в турнире приняло участие 10 команд из различных улусов республики.

За дни методического турнира проведены и проанализированы открытые уроки, мастер – классы, разработаны и представлены проекты, состоялись публичные выступления команд. И красной нитью через все этапы прошёл девиз «Открытой школе – новые технологии образования».

Известно, что командный дух относится к любой профессиональной деятельности. Но в условиях состязания  это особенно заметно. Именно здесь каждый член команды  работает на грани своих возможностей. Каковы же факторы успешного выступления команд в республиканском методическом турнире?

 Во-первых, по многим этапам успешно выступают  команды,  прошедшие муниципальный этап методического турнира. Например, это были команды Намского, Таттинского, Чурапчинского, Томпонского улусов.

Во – вторых, высокую методическую компетентность проявляют команды, члены которых вовлечены в деятельность  общественных организаций педагогов. В этот раз — это команда  Олекминского улуса, представляющая общественную организацию педагогов «Перемена» под руководством опытного наставника Ирины Алексеевны Завалишиной.

В-третьих, сформированность проектной компетентности ежегодно демонстрируют  команды школ, имеющих статус «Республиканская инновационная площадка». В этом году — это участники турнира из Чурапчинской  средней школы №2 «Факел» Чурапчинского улуса.

В республиканском методическом турнире стабильно выступают команды улусов, где продуктивно работает сообщество тренеров. Например, таковой является команда молодых педагогов «Сириус» из Таттинского улуса  (руководитель тренерского сообщества  Слепцова Оксана Мировна).

Владимир Анатольевич Егоров, министр образования и науки Республики Саха (Якутия), председатель жюри, в торжественной обстановке объявил дипломантов конкурса: Дипломом III степени и медалями награждена команда «Перемена» Олекминского улуса, Дипломом II степени и медалями – команда молодых педагогов «Сириус» Таттинского улуса. Абсолютным победителем и дипломантом I степени стала команда Намского улуса «СулусStar», представленная Хомустахской СОШ.

Республиканский комитет профсоюза работников образования (председатель ЩепанскаяЯ.С.) наградила каждого члена команды-победительницы, учителей Хомустахской СОШ Намского улуса, денежной премией.

Переходящий Кубок абсолютного победителя республиканского методического турнира вручила  команде-победительнице Елена Юрьевна Доманская, учитель истории СОШ№7 г. Нерюнгри, член прошлогоднего победителя турнира. Команде Намского улуса, предстоит защитить честь республики на Всероссийском турнире.

  Галина Ивановна Алексеева, директор Института развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II, заместитель председателя жюри, с удовлетворением отметила участие на данном турнире команды будущих учителей под названием «Полярная звезда», студентов СВФУ, и вручила присвоенную им номинацию «Педагогический дебют». Лучшими тренерами признаны тренеры команд Олекминского, Таттинского, Намского улусов, которым также вручены дипломы и медали.

Все участники Методического турнира получили Сертификаты о повышении квалификации.

 Итак, прошли четыре дня максимальной самоотдачи каждой команды, творческого поиска, яркие моменты  радости от созидания, тяжелые минуты разочарования от собственных ошибок. Мотивация, стремление к успеху в состязании важны не меньше, чем профессиональная компетентность. Настрой на борьбу, железная воля, командный дух — всё это можно назвать слагаемыми победы, без которых даже самая сильная команда  не достигла бы успеха.

 

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Источник: Д.Санникова, Отдел по связям с общественностью ИРОиПК.
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