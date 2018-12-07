Заключенные в ИК №1 в Якутии зашили себе рты

Массовая акция протеста заключенных в исправительной колонии №1 в Якутске стала причиной проверки со стороны общественной наблюдательной комиссии. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24».

Сообщение о том, что в ИК №1 часть заключенных объявила голодовку, поступило накануне, 6 декабря. Члены наблюдательной комиссии сразу выехали на место.

«Заключенные находятся в ШИЗО (штрафной изолятор. — прим. ред.). Действительно, там восемь заключенных, из которых у четверых рты зашиты черными нитками. У нас есть их полные данные», — отмечает член комиссии Марина Семенова.

Причиной голодовки заключенные назвали тяжелые условия пребывания в колонии.

«Они сказали, что не согласны с избиениями сотрудниками ШИЗО заключенных в течение продолжительного времени. Унижениями по причине национальной принадлежности местных заключенных», — делится Марина Семенова.

Комиссия подтвердила, что заключенные содержатся в тяжелых условиях, отягощенных якутским климатом.

«Они не обеспечены необходимой теплой одеждой. Некоторые спят прямо на полу, причем в каждой камере образовалась наледь. В помещении очень холодно. Трое из объявивших голодовку одеты только в майки, спортивные штаны и резиновые китайские тапочки», — рассказывает общественник.

Также члены комиссии отметили нарушения внутреннего регламента колонии.

«Им положены ежедневные прогулки, однако, из-за отсутствия одежды, они лишены этого права. Также им не оказывается медицинская помощь», — отмечает член комиссии.

По информации наблюдателей, заключенные сидят по тяжелым статьям, среди которых грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство.

«Каждый человек — прежде всего человек. У него есть права, даже если он осужденный. Их статьи не должны влиять на условия содержания», — считает Марина Семенова.

По результатам проверки наблюдательная комиссия отправила заключение начальнику УФСИН по РС(Я), УФСИН России, Общественную палату РФ и региональную прокуратуру.