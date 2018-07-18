ЯТЭК: увидеть все самое интересное

Поездки на производство «ЯТЭК» в поселок Кысыл-Сыр для школьников стали доброй традицией.

Летом, в период школьных каникул компания организует ознакомительные экскурсии для ребят-старшеклассников, чтобы они увидели – как и чем живет крупнейшее газодобывающее предприятие республики.

Не так давно в поселке Кысыл-Сыр побывала группа учеников 8 класса Республиканского лицей-интерната города Якутска, а ранее экскурсия была проведена для старшеклассников из поселковой школы в Кысыл-Сыре. И это только начало летнего «экскурсионного» сезона. В компании ждут еще группы ребят. Старшеклассники приезжают из всех уголков республики, ведь для многих это отличная возможность осознанно подойти к выбору будущей профессии, понять насколько интересна та или иная сфера деятельности в газодобывающей отрасли. Школьников из Якутска на экскурсии обычно направляют через министерство промышленности и геологии РС(Я), а школьники из районов пишут письма через глав районов.

В компании всегда рады гостям: все заявки и письма рассматриваются положительно. Ребят встречают очень радушно и гостеприимно. Для них разработан специальный маршрут по особо интересным участкам производства. Маршрут может каждый раз отличаться в зависимости от количества времени, но есть обязательные для посещения участки производства. К примеру, легендарная скважина №1, пробуренная в 1963 году, с которой все началось. Или еще одна достопримечательность – скважина №27 Средневилюйского газоконденсатного месторождения, которая является самой глубокой в стране вертикально пробуренной скважиной за Уралом. Ее максимальная глубина в свое время составила 6 519 метров. Также неизменно ребятам показывают основные участки производства — действующую скважину №54, УКПГ-1, УКПГ-2, лабораторию химического анализа, новую операторную 10. Если позволяет время, в программе также посещение причала, цеха механо-ремонтной службы, цеха капитального ремонта скважин в работе с буровой установкой, электростанции и участка связи.

Увлекательная прогулка по производству заканчивается вкусным обедом. Ребята уезжают с огромным количеством самых позитивных и ярких впечатлений. В дальнейшем многие всерьез задумываются о том, чтобы выбрать для себя профессию, связанную с газодобывающим сектором экономики. Вот и группа ребят из Республиканского лицей-интерната города Якутска осталась очень довольна поездкой.

«Экскурсия была очень интересной. Вначале с нами провели инструктаж по безопасности, а затем мы поехали по объектам производства. Большое впечатление произвело посещение станции, где добывают газ, а также делают топливо. Оказывается газ всегда идет с примесью песка или льда и поэтому его необходимо постоянно очищать. Для этого используют спирт. И еще для всех было большим открытием то, что газ может замораживаться и поэтому его необходимо держать в теплой температуре, для чего используются специальные паровые станции. В общем, было очень интересно и познавательно, узнали много нового», — делится впечатлениями от экскурсии один из восьмиклассников, Сергей Горохов.