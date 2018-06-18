Якутянка вышла замуж за жителя ЮАР

Якутянка Наталья вышла замуж за парня Сехле родом из ЮАР. На свадьбе присутствовало около 20 человек из Южно-Африканской республики, которые также поделились своими обрядами и традициями, спели песни и станцевали.

Молодые еще не определились, где будут жить, но уже успели сыграть свадьбу на родине жениха.

Сестра Сехле сообщила о мероприятии так: «Благословенный день! Человек должен оставить своего отца и мать, и крепко держаться за свою жену. И станут они одной плотью. Не могу поверить, что мой братишка — женатый мужчина. Спасибо Натали, что пришла в нашу жизнь!».

И вот вторая свадьба, уже в Якутии.

К слову, ведущим интернационального торжества был приглашен зажигательный Евгений Прокопьев, который легко общался с гостями как на русском, так и английском языках. Гости остались в полном восторге.