Якутянка выиграла чемпионат России по бегу на 100 км

Накануне в Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по бегу на 100 км. У женщин чемпионкой России стала спортсменка из Якутии Надежда Гоголева, ее время — 7:44.50. Следом финишировала Дина Захарченко (7:45.41). Бронзовую награду завоевала Надежда Шиханова (7:55.05). Победительница соревнований показала результат, который позволил ей выполнить норматив мастера спорта международного класса. У мужчин победу одержал Всеволод Худяков, его результат — 6:47.47. Второе место занял Игорь Веретенников (7:00.58). Замкнул тройку призеров Виталий Верендякин (7:05.02). Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/legkaya-atletika/8033-nadezhda-gogoleva-vyigrala-chempionat-rossii-po-begu-na-100-km

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