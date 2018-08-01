Якутянин прошел кастинг музыкального конкурса «Новая звезда»

Продюсер Нюргуяна Яковлева и исполнитель Кит Джа отправили заявку на музыкальный конкурс «Новая звезда». Музыкант из Якутии отправил песни из своего репертуара и несколько каверов. И вот, наконец, положительный ответ и приглашение на съёмки.

Kit Jah (настоящее имя Субудай Айыы-Арчылаан Дьулустаан) – якутский исполнитель в стиле регги. Он родом из села Сыдыбыл Вилюйского улуса, исполняет якутское регги с 2014 года. Впервые он стал известен после выхода ролика «Хаамабыт олох чараас мууhун урдунэн».

Якутского музыканта пригласили не на кастинг, а сразу на съёмки. Он стал одним из 85 участников со всей России. Кит Джа попросили отправить весь его репертуар на русском и якутском языках, а также каверы. «Для меня это будет первый выезд за пределы республики, впервые увижу Москву, наконец, сделаю селфи в столице страны. Я еду не за победой, а за опытом и новыми знакомствами», – прокомментировал регги-музыкант. К слову, недавно состоялась презентация его клипа на трек «2.0».

Продюсер артиста Нюргуяна Яковлева рассказала, артист уже готов к конкурсу: «Буквально вчера обговорили все детали с организаторами конкурса. Они отправили все условия и точные даты. В списке прошедших отбор наш исполнитель уже есть. Кит Джа будет выделяться среди всех, ведь у остальных репертуар состоит из поп-песен на русском языке».

Ранее на проекте «Новая звезда» Якутию представляла группа «Клан сопрано», одной из участниц которой была уроженка Нерюнгри Анна Бруг. Тогда победителем конкурса по результатам sms-голосования телезрителей стала группа «Coffeetimeband» из Республики Адыгея. А жюри отдали первое место коллективу «Ки? Туа!» из Москвы.