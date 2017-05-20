Якутская кадетская школа проводила в большую жизнь своих выпускников

В пятницу, 19 мая 2017 г. на площади Ленина состоялась торжественная линейка «Последний звонок» для выпускников Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская кадетская школа-интернат». 23 юных кадета в торжественной обстановке в присутствии почетных гостей, родителей, педагогического состава и других воспитанников Якутской кадетской школы попрощались со Знаменем корпуса и прошлись последним школьным торжественным маршем.

От имени руководства Министерства образования и науки республики выпускников поздравил заместитель министра Эдуард Кондратьев. В своем выступлении Эдуард Владимирович отметил умелое руководство республики в области патриотического воспитания детей: «Патриотическое воспитание, безусловно, является приоритетом государственной политики. Как сказал наш президент РФ Владимир Владимирович Путин, главной национальной идеей, безусловно, является патриотизм. В республике, благодаря умелому руководству во главе с Егором Афанасьевичем Борисовым проводится серьезная работа по патриотическому воспитанию. В системе патриотического воспитания у нас две кадетские школы, 58 кадетских классов и это не предел». Эдуард Владимирович выразил надежду, что выпускники станут достойными гражданами республики: «Сегодняшний день волнительный для вас. У меня нет сомнений, что вы успешно преодолеете итоговую аттестацию, получите аттестаты о среднем полном образовании и с гордостью будете нести высоко знамя выпускника Якутской кадетской школы-интернат, что вы поступите и продолжите образование в учреждениях профессионального образования как внутри республики, так и за ее пределами. Вы станете достойными гражданами республики и будете востребованы в нашей республике».

Слова поздравления и напутствия в адрес выпускников сказали: Лена Иванова, заместитель начальника Управления по работе с личным составом Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия); Николай Федоров, помощник военного комиссара Республики Саха (Якутия); Владимир Кердяев, начальник отдела безопасности ОАО ЛОРП, Ольга Роббек, начальник научного организационного отдела СО РАН, Федот Соловьев, директор МОБУ ДОД СДЮСШОР.

В свою очередь, знак благодарности своим учителям и классным руководителям выпускники-кадеты и ансамбль «Күн Мичээр» исполнили школьный вальс и вручили цветы учителям. Далее прозвенел последний звонок. Почетное право подать последний звонок представилось выпускнику школы, заместителю командира взвода 11 «б» класса, отличнику учебы Аммосову Андрею и кадету 7 класса Степанову Александру. В конце мероприятия выпускники Кадетского корпуса по традиции запустили в небо воздушные шары и загадали желания.