Я не исключаю, что в поселке Угольное будет развернут эвакопункт — Юрий Зайцев

Рабочая группа правительства Якутии вылетает в Верхнеколымский район из-за резкого подъема уровня воды в реке Колыме, что создает угрозу для поселков Зырянка и Угольное.

«Сегодня в 13.00 в составе рабочей группы мы вылетаем в Верхнеколымский район. Для усиления группировки сил и средств в улус прибывают спасатели. Я не исключаю, что в поселке Угольное будет развернут эвакопункт», — отметил председатель Госкомобеспечения Якутии Юрий Зайцев.

В настоящее время в Зырянке затоплены 69 дворовых территорий, выше уровня пола вода поднялась в 7 жилых домах, в том числе 4 многоквартирных, подтоплены 2 социальных объекта.

В ведомстве опасаются дальнейшего развития событий в Зырянке с приходом второй волны после ледохода и не исключают повторения ситуации 2014 года, когда поселок полностью оказался под водой.

«Вероятно, повлиял сброс воды с Колымской ГЭС. В этом надо разбираться, но предпосылки к этому имеются», — добавил Зайцев.

По его словам, рабочая группа на месте примет решения, одно из которых — организация дополнительных авиарейсов, в том числе для вывоза детей в лагеря отдыха.

В аэропорту Зырянки взлетно-посадочная полоса полностью находится под водой. В связи с этим организованы полеты вертолетов до поселка Белая Гора. В четверг в 8.30 вылетел самолет авиакомпании «Якутия» для обеспечения стыковочного рейса «Белая Гора — Якутск».

На особом контроле — Нижнеколымский район, где также отмечается подъем уровня воды.

По информации исполнительной дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка, в республике пострадали 49 населенных пунктов. Предварительно общий ущерб составляет 1,186 миллиарда рублей.