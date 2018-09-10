Выборы депутатов Якутской городской думы: Интрига сохраняется

Единый день голосования завершен, пора подводить итоги. И если с результатами выборов главы республики всё уже понятно – новым руководителем региона стал Айсен Николаев — то кто же по предварительным данным вошел в новый состав Якутской городской думы?

Как сообщается на сайте городского избиркома, по состоянию на 7.00 обработано 72,41% протоколов по партийным спискам. «Единая Россия» набрала 33,03% голосов, КПРФ – 22,71% голосов, «Справедливая Россия» — 20,63%, ЛДПР – 9,44%, «Гражданская платформа» — 6,24%, партия «Родина» — 3,29%.

Отметим, что важен порядок очередности участников партсписка: в начало вносятся наиболее достойные кандидаты, они же в первую очередь станут депутатами. Список партии ЛДПР возглавляют Владимир Жириновский, Гаврил Парахин, Владислав Теппор, партии «Единая Россия» — Евдокия Евсикова, Анатолий Семёнов, Софрон Новгородов, партии «Родина» — Алексей Лаптев, Василий Гоголев, партии «Справедливая Россия» — Ольга Саргыдаева, Денис Васильев, Марианна Прокопьева, партии «Гражданская платформа» — Анатолий Кырджагасов, Эрэл Васильев, Марианна Андреева.

Как сообщил председатель ЦИК Якутии Алексей Ефимов, по данным на 9:30 полностью обработаны протоколы УИК по пяти из 15 одномандатных избирательных округов: в них победу одержали кандидаты в депутаты Алевтина Эверстова (41,37% голосов), Алексей Осипов (33,74%), Владислав Дмитриев (35,88%), Андрей Лебедев (37,87%) и Сергей Черных (33,59%).

По остальным округам протоколы ещё не подсчитаны, однако уже четко видны лидеры голосования: это – Парасковья Козлова, Владимир Аммосов, Станислав Сивцев, Николай Васильев, Вера Никифорова, Артак Бежанян, Юлия Фёдорова, Феликс Романов, Марианна Андреева, Саргылана Васильева.

Таким образом, в 11 одномандатных округах победили кандидаты от партии «Единая Россия», в двух – самовыдвиженцы, в одном – справедливоросс и ещё в одном – кандидат от «Гражданской платформы».

Отметим, что обработка протоколов еще продолжается.