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19 ноября 2018, 17:55
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Виновник тройного ДТП сам явился с повинной

14 ноября в 21:10 минут в дежурную часть Госавтоинспекции г.Якутска поступило сообщение о столкновении 3-х автомашин на ул. Лермонтова, напротив дома № 40.

По предварительным данным было установлено, что неустановленный водитель, управляя автомашиной «Тойота Камри», не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение со стоящей автомашиной «Тойота Королла», под управлением 56-летнего водителя, далее, автомашина «Тойота Королла» совершила столкновение с автомашиной «Тойота Премио», под управлением 34-летней автоледи.

В результате автоаварии 34-летняя автоледи получила травмы разной степени тяжести и ушибы.

Положительный результат оперативно-розыскных мероприятий не заставил себя долго ждать. Инспекторами группы розыска ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское» полиции удалось установить водителя, им оказался 28-летний мужчина, который на 4 день сам явился и признался в содеянном.

Со слов автомобилиста «Камри» следует, что когда он совершил дорожно-транспортное происшествие еще и с пострадавшими, он просто испугался и не нашел другого выхода как ретироваться с места аварии.

В отношении водителя «Тойота Камри» составлен административный материал по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ, за оставление места ДТП, за совершение которого по закону влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. Водителю «Камри» суд назначил лишение права сроком на 14 месяцев.

Отметим, что это не первый и не единичный случай раскрытия сотрудниками ДПС подобного рода правонарушений. Статистика  показывает, что у водителей, которые предпочитают уехать с места аварии, практически нет шансов уйти от ответственности. Госавтоинспекцией применяется множество современных и передовых методов по поиску нарушителей, и уезд может лишь отдалить дату наказания, но не поможет его избежать.

 

Источник: Группа пропаганды ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское».
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