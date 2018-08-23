Виктор Докалов одержал победу на Чемпионате Европы по мас-рестлингу

В Баку Республики Азербайджан состоялся чемпионат Европы по мас-рестлингу. Всего в соревнованиях приняли участие около ста спортсменов из Азербайджана, Венгрии, Грузии, России, Словакии, Турции, Украины, Финляндии и Франции.

Сборная Российской Федерации завоевала первое общекомандное место. В личном зачете среди мужчин в весе до 105 кг одержал уверенную победу сотрудник отдела специального назначения «Белый медведь» УФСИН Виктор Докалов.