Ветеран ВОВ Наталья Тетерина отметила 100-летний юбилей

Айсен Николаев наградил почётным знаком долгожителя Якутии «Уйэ Саас» ветерана ВОВ Наталью Тетерину.

Сегодня в городе Нерюнгри врио главы Якутии Айсен Николаев наградил почетным знаком долгожителя республики «Уйэ Саас» ветерана Великой Отечественной войны Наталью Федоровну Тетерину. Руководитель Якутии пожелал ей всего самого хорошего.

24 августа Наталье Федоровне исполнилось 100 лет.

Также Айсен Николаев передал долгожительнице открытку с поздравлениями от Президента страны Владимира Путина.

«Вы достойно прошли сложную жизненную дорогу, были участником исторических событий», – отметил врио главы.

Указ о награждении Почетным знаком Натальи Тетериной подписан 22 августа.

Почетный знак «Уйэ Саас» вручается в целях государственной поддержки долгожительства, признавая высокую общественную роль долгожителей в развитии и сохранении морально-этических, духовных и трудовых традиций народов республики.

Вместе со знаком и удостоверением долгожителям Якутии вручается денежная премия в размере 100 тыс. рублей.

Наталья Тетерина родилась 24 августа 1918 года в деревне Подровное Хомутовского района Курской области в многодетной семье колхозников.