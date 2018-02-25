Василий Егоров признан лучшим боксером всероссийского турнира 

Вице-чемпион мира Василий Егоров одержал уверенную победу на всероссийском соревновании по боксу класса «А» памяти Александра Федотова. Все три поединка ему удалось выиграть с солидным преимуществом, в итоге лидер российской сборной признан лучшим боксером состязаний.

Двукратный победитель чемпионатов Европы и России Василий Егоров начал выступление в соревновании с ¼ финала, где со счетом 5:0 выиграл у гостя из Хабаровска Евгения Осинцева. Затем ему удалось с таким же преимуществом добиться победы над чемпионом всероссийского турнира памяти Сергея Исмаилова Андреем Софронеевым.

В финале против Василия Егорова выступил кандидат в мастера спорта, воспитанник училища олимпийского резерва, призер всероссийского турнира Героев Севастополя Николай Григорьев. Двадцатилетний боксер ранее одержал победы над чемпионом Якутии и Дальнего Востока Нурсултаном Халыкбаевым и призером турнира Исмаилова Сирджином Абдукаридовым.

Григорьев пытался показать свой уровень, но серебряный призер чемпионата мира превзошел своего земляка в мастерстве. Василий Егоров впервые выступил на всероссийском соревновании Александра Федотова и выиграл его.

Отметим, что он выступал не в своем привычном весе до 49 кг, а в категории до 52 кг, где несколько лет назад торжествовал нынешний министр спорта, призер Олимпийских игр Георгий Балакшин. Организаторы турнира объявили Василия Егоров лучшим боксером среди всех участников.