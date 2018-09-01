Вакцина «Совигрипп» поступила в Якутию

Вакцинация является главной профилактикой болезни

Вакцина против гриппа «Совигрипп» в полном объеме уже поступила в Якутию.

О профилактике ОРВИ и гриппа рассказывает — заведующая кабинетом иммунной профилактики ГБУ РС(Я) «Центр Спид» ТЕРЕХОВА Марианна Валерьевна:

— Мы считаем, что вакцинация – это самая главная профилактика инфекционных заболеваний. Сейчас актуальны прививки от гриппа. Уклонение от вакцинации чревато тем, что возникает большая угроза осложнений при определенных заболеваниях.

— С отказами от вакцинации врачи взрослых поликлиник встречаются часто, но в детских реже. В последнем случае основная причина – страх родителя за ребенка, но все они, по заверению экспертов, безосновательны.

— Тяжелы последствия отказа от вакцинации. Такие родители, во-первых, нарушают права ребенка на защиту от инфекции, потому что каждый ребенок имеет право быть вакцинированным и привитым от инфекции. Во-вторых, такие родители подвергают риску окружающих. Если ребенок заболеет, он заразит детей в своем окружении

Прививка — это безопасно?

Вакцины инактивированные. Это значит, что они включают обработанные специальным образом убитые и очищенные части вирусов гриппа, поэтому они безопасны. После прививки могут появиться местные реакции, например легкий отек в месте укола, покраснение, небольшой зуд или болезненность.

Как отметили специалисты, вакцина переносится хорошо, потому что они «современные и высокоочищенные». Такие же индивидуальные реакции как повышение температуры, болезненность в области укола, покраснения – это нормально, потому что человеку вводится антиген.

Какие есть противопоказания для прививок?

Противопоказания к вакцинации бывают абсолютными и временными. К первым относят аллергию на другие вакцины, а также случавшиеся раньше выраженные поствакцинальные реакции (температура выше 40 градусов, отек в месте укола, гиперемия свыше восьми сантиметров в диаметре) или поствакцинальные осложнения (коллапс, нефебрильные судороги, анафилаксия).

Временными противопоказаниями для прививки считают:

— острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Вакцинацию проводят обычно через две — четыре недели после выздоровления;

— хронические заболевания в стадии обострения. Прививки делают в период ремиссии после консультации с лечащим врачом;

— при нетяжелых формах острых респираторно-вирусных и кишечных инфекций вакцинацию проводят после нормализации температуры и/или исчезновения острых симптомов заболевания.

Если вы заболели

Жар, озноб, головная боль, повышенная усталость, боль в суставах и мышцах, кашель, боли в горле и заложенность носа — основные симптомы гриппа. Помните, что заниматься самолечением нельзя: если переносить болезнь на ногах, могут развиться тяжелые осложнения. При высокой температуре (38–39 градусов) обращайтесь за медицинской помощью. Использовать противовирусные препараты и средства надо только по рекомендации врача.

Главное — пить как можно больше жидкости, чтобы не было обезвоживания (кроме кофе, чая и колы). Даже когда нет аппетита, постарайтесь съесть немного простых продуктов. Это могут быть белый рис или куриный бульон.