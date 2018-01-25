В Якутске состоится конкурс чтецов «Мама, папа и я – читающая семья»

В пятницу, 26 января в 17:00 час в читальном зале библиотеки «Три Д», по ул. Хабарова, 27/1, состоится конкурс чтецов «Мама, папа и я — читающая семья!», в рамках проекта «Читающая семья — читающая нация!».

Конкурс проводится с целью привлечения детей и их родителей к чтению и поддержки традиций семейного чтения как основы личностного, интеллектуального, творческого развития детей.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 45-20-28; 8924 870 80 77.