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В Якутске пройдет Неделя бытового обслуживания — программа мероприятий

С 3 по 7 июля в городе Якутске для представителей малого и среднего предпринимательства республики пройдет Неделя бытового обслуживания, организованная Министерством инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) и Центром поддержки предпринимательства РС (Я).

Организаторами запланированы бесплатные семинары, практические и тематические сессии от ведущих бизнесменов. Основными направлениями станут пошив одежды, фотографирование, ремонт авто и бытовой техники, парикмахерское дело, маникюр и визаж, где предприниматели смогут пройти обучение и поделиться своим опытом работы. Также ожидаются тематические сессии, где участники обсудят проблемные вопросы сферы бытового обслуживания.

В рамках Недели бытового обслуживания состоится презентация книги об Ильчук Любови Константиновны. А завершится неделя итоговым мероприятием, которое состоится 7 июля в 15 часов в ТР «Кружало».

Подробную программу Недели бытового обслуживания можно посмотреть на портале малого и среднего предпринимательства portal.b14.ru. Запись для участия по телефону 707-540.

Программа «Недели бытового обслуживания» с 3 по 7 июля 2017 года

Время Мероприятие Место проведения Запись по телефону
3 июля
10.00-13.00 Практическая сессия по пошиву повседневной и верхней одежды г. Якутск, Кирова, 30, ПК Силуэт, 1 этаж 89142347492
10.00-18.00 Семинар «Лидерство. Развитие личностных и профессиональных качеств» г. Якутск, проспект Ленина, 24, 2 этаж, конференц-зал 89142572588
Семинар «Инструменты для малого бизнеса. Как увеличить продажи» г. Якутск, проспект Ленина, 24, 2 этаж, малый зал 89142707540
4 июля
10.00-13.00 Практическая сессия по пошиву повседневной и верхней одежды г. Якутск, Кирова, 30, ПК Силуэт, 1 этаж 89142347492
10.00-18.00 Семинар «Лидерство. Развитие личностных и профессиональных качеств»

 

 г. Якутск, проспект Ленина, 24, 2 этаж, конференц-зал 89142572588
Семинар «Инструменты для малого бизнеса. Как увеличить продажи» г. Якутск, проспект Ленина, 24, 2 этаж, малый зал 89142707540
5 июля
09.00-11.00 Бизнес-завтрак «Наставничество – поиск новых возможностей» г. Якутск, проспект Ленина, 24, 2 этаж, ресторан гостиницы «Полярная звезда» 89142572588
11.00-13.00  Презентация проектов для привлечения финансирования г. Якутск, проспект Ленина, 24, 2 этаж, малый зал 89644168755
14.00-17.00 Тематическая сессия «Состояние и перспективы развития сферы бытового обслуживания» г. Якутск, проспект Ленина, 24, 2 этаж, конференц-зал 89142722544
17.00-18.00 Презентация книги об Ильчук Л.К. г. Якутск, проспект Ленина, 24, 2 этаж, конференц-зал 89142722544
6 июля
10.00-18.00 Практическая сессия по фотографии: практикум по студийной съемке/обработка фотографий г. Якутск, ул. Лермонтова, 36, 2 этаж 89644168755
10.00-18.00 Практическая сессия по пошиву, стилю и дизайну одежды г. Якутск, ул. Кирова, 32, 1 этаж, кабинет-цех 89142347492
10.00-18.00 Практическая сессия по маникюру и визажу г. Якутск

Маникюр: ул. Орджоникидзе, 49, подьезд 6, учебный центр «Академия красоты»

Макияж: ул. Орджоникидзе, 49 (вход с торца) — Салон Марии Давыдовой

 89142572588
10.00-18.00 Практическая сессия по ремонту автотранспортных средств г. Якутск, ул. Чехова, 68б 89142707540
10.00-18.00 Практическая сессия по парикмахерскому искусству г. Якутск, ул. Дзержинского, 49/1 89148265976
10.00-18.00 Практическая сессия по ремонту бытовой техники Место уточняется 89992450113
7 июля
10.00-13.00 Практическая сессия по фотографии: практикум по студийной съемке/обработка фотографий г. Якутск, ул. Лермонтова, 36, 2 этаж 89644168755
10.00-13.00 Практическая сессия по пошиву, стилю и дизайну одежды г. Якутск, ул. Кирова, 32, 1 этаж, кабинет-цех 89142347492
10.00-13.00 Практическая сессия по маникюру и визажу г. Якутск

Маникюр: ул. Орджоникидзе, 49, подьезд 6, учебный центр «Академия красоты»

Макияж: ул. Орджоникидзе, 49 (вход с торца) — Салон Марии Давыдовой

 89142572588
10.00-13.00 Практическая сессия по ремонту автотранспортных средств г. Якутск, ул. Чехова, 68б 89142707540
10.00-13.00 Практическая сессия по парикмахерскому искусству Г. Якутск, ул. Дзержинского, 49/1 89148265976
10.00-13.00 Практическая сессия по ремонту бытовой техники Г. Якутск, ул. Крупской, 19, актовый зал. 89992450113
15.00-18.00 Итоговая сессия г.Якутск, Аммосова, 1,

ТР «Кружало»

 89142347492

* участие бесплатно

* участие по предварительной записи

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Источник: Центр поддержки предпринимательства РС(Я)
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