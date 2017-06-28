В Якутске пройдет Неделя бытового обслуживания — программа мероприятий

С 3 по 7 июля в городе Якутске для представителей малого и среднего предпринимательства республики пройдет Неделя бытового обслуживания, организованная Министерством инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) и Центром поддержки предпринимательства РС (Я).
Организаторами запланированы бесплатные семинары, практические и тематические сессии от ведущих бизнесменов. Основными направлениями станут пошив одежды, фотографирование, ремонт авто и бытовой техники, парикмахерское дело, маникюр и визаж, где предприниматели смогут пройти обучение и поделиться своим опытом работы. Также ожидаются тематические сессии, где участники обсудят проблемные вопросы сферы бытового обслуживания.
В рамках Недели бытового обслуживания состоится презентация книги об Ильчук Любови Константиновны. А завершится неделя итоговым мероприятием, которое состоится 7 июля в 15 часов в ТР «Кружало».
Подробную программу Недели бытового обслуживания можно посмотреть на портале малого и среднего предпринимательства portal.b14.ru. Запись для участия по телефону 707-540.
Программа «Недели бытового обслуживания» с 3 по 7 июля 2017 года
|Время
|Мероприятие
|Место проведения
|Запись по телефону
|3 июля
|10.00-13.00
|Практическая сессия по пошиву повседневной и верхней одежды
|г. Якутск, Кирова, 30, ПК Силуэт, 1 этаж
|89142347492
|10.00-18.00
|Семинар «Лидерство. Развитие личностных и профессиональных качеств»
|г. Якутск, проспект Ленина, 24, 2 этаж, конференц-зал
|89142572588
|Семинар «Инструменты для малого бизнеса. Как увеличить продажи»
|г. Якутск, проспект Ленина, 24, 2 этаж, малый зал
|89142707540
|4 июля
|10.00-13.00
|Практическая сессия по пошиву повседневной и верхней одежды
|г. Якутск, Кирова, 30, ПК Силуэт, 1 этаж
|89142347492
|10.00-18.00
|Семинар «Лидерство. Развитие личностных и профессиональных качеств»
|г. Якутск, проспект Ленина, 24, 2 этаж, конференц-зал
|89142572588
|Семинар «Инструменты для малого бизнеса. Как увеличить продажи»
|г. Якутск, проспект Ленина, 24, 2 этаж, малый зал
|89142707540
|5 июля
|09.00-11.00
|Бизнес-завтрак «Наставничество – поиск новых возможностей»
|г. Якутск, проспект Ленина, 24, 2 этаж, ресторан гостиницы «Полярная звезда»
|89142572588
|11.00-13.00
|Презентация проектов для привлечения финансирования
|г. Якутск, проспект Ленина, 24, 2 этаж, малый зал
|89644168755
|14.00-17.00
|Тематическая сессия «Состояние и перспективы развития сферы бытового обслуживания»
|г. Якутск, проспект Ленина, 24, 2 этаж, конференц-зал
|89142722544
|17.00-18.00
|Презентация книги об Ильчук Л.К.
|г. Якутск, проспект Ленина, 24, 2 этаж, конференц-зал
|89142722544
|6 июля
|10.00-18.00
|Практическая сессия по фотографии: практикум по студийной съемке/обработка фотографий
|г. Якутск, ул. Лермонтова, 36, 2 этаж
|89644168755
|10.00-18.00
|Практическая сессия по пошиву, стилю и дизайну одежды
|г. Якутск, ул. Кирова, 32, 1 этаж, кабинет-цех
|89142347492
|10.00-18.00
|Практическая сессия по маникюру и визажу
|г. Якутск
Маникюр: ул. Орджоникидзе, 49, подьезд 6, учебный центр «Академия красоты»
Макияж: ул. Орджоникидзе, 49 (вход с торца) — Салон Марии Давыдовой
|89142572588
|10.00-18.00
|Практическая сессия по ремонту автотранспортных средств
|г. Якутск, ул. Чехова, 68б
|89142707540
|10.00-18.00
|Практическая сессия по парикмахерскому искусству
|г. Якутск, ул. Дзержинского, 49/1
|89148265976
|10.00-18.00
|Практическая сессия по ремонту бытовой техники
|Место уточняется
|89992450113
|7 июля
|10.00-13.00
|Практическая сессия по фотографии: практикум по студийной съемке/обработка фотографий
|г. Якутск, ул. Лермонтова, 36, 2 этаж
|89644168755
|10.00-13.00
|Практическая сессия по пошиву, стилю и дизайну одежды
|г. Якутск, ул. Кирова, 32, 1 этаж, кабинет-цех
|89142347492
|10.00-13.00
|Практическая сессия по маникюру и визажу
|г. Якутск
Маникюр: ул. Орджоникидзе, 49, подьезд 6, учебный центр «Академия красоты»
Макияж: ул. Орджоникидзе, 49 (вход с торца) — Салон Марии Давыдовой
|89142572588
|10.00-13.00
|Практическая сессия по ремонту автотранспортных средств
|г. Якутск, ул. Чехова, 68б
|89142707540
|10.00-13.00
|Практическая сессия по парикмахерскому искусству
|Г. Якутск, ул. Дзержинского, 49/1
|89148265976
|10.00-13.00
|Практическая сессия по ремонту бытовой техники
|Г. Якутск, ул. Крупской, 19, актовый зал.
|89992450113
|15.00-18.00
|Итоговая сессия
|г.Якутск, Аммосова, 1,
ТР «Кружало»
|89142347492
* участие бесплатно
* участие по предварительной записиcomments powered by HyperComments