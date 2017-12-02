В Якутске проходит ярмарка «Сувениры Якутии»

В торговых рядах «Кружало» в рамках всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» открылась ежегодная ярмарка «Сувениры Якутии». Свои изделия представили такие компании, как «Саха Булт», «Кун», «Sakhacandle», «Азубка», «Кэрэ», а также рукодельницы, народные мастера и умельцы. Здесь на любой вкус можно найти новогодние подарки, сувениры, одежду, открытки, книги, ювелирные украшения, посуду и многое другое.

Почетными гостями торжественного открытия стали Дед Мороз из Великого Устюга, Чысхаан, Красавица-Зима и Кыш Бабай.

Организаторы отмечают, что целью ярмарки является популяризация и продвижение национальных брендов путем реализации тематической сувенирной продукции местных производителей.

«Фестиваль «Зима начинается с Якутии» прочно вошел в календарь событийного туризма страны. В рамках фестиваля проходит очень много интересных событий. Сувенирная ярмарка проводится с прошлого года. Считаю, что она очень важна не только для фестиваля, но и для продвижения бренда «Сделано в Якутии». В ней участвуют местные товаропроизводители, которые делятся своим опытом. Отрадно, что увидеть их изделия могут не только жители Якутска, но и гости из других регионов России и зарубежных стран, приехавшие на фестиваль. Думаю, с каждым годом статус мероприятия будет только усиливаться», — сказала заместитель главы города Якутска по экономике и финансам Елена Кузнецова.

Отметим, что ярмарка продлится два дня — с 1 по 2 декабря. А 3 декабря с 12 часов многие участники ярмарки представят свои работы на общегородском празднике «Строганина» в центре спортивной подготовки «Триумф».