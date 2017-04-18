В Якутске проходит Всероссийская декада подписки

Декада проходит с 17 по 27 апреля, горожане могут подписаться на любимые периодические издания со скидкой до 40%.

В рамках декады горожане принимают участие в благотворительной акции «Дерево добра», направленной на привлечение внимания общественности к детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам, жителям домов престарелых.

18 апреля Управление федеральной почтовой связи РС (Я) – филиал ФГУП «Почта России» совместно с редакциями республиканских газет и журналов провели Единый день подписчика.

Директор ООО «РосПрофи», член Общественной палаты города Якутска Ирина ВЫОКИХ оформила подписку для воспитанников Специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида №34: «Я оформила подписку на два журнала, чтобы дети, оставшиеся без попечения родителей, могли открывать для себя что-то новое и интересное. В детстве я очень любила читать журнал «Колокольчик», газету «Юность Севера», благодаря этому в 13 лет начала заниматься в школе журналистики, мне очень хотелось публиковаться в этих изданиях, научиться правильно излагать свои мысли, писать статьи и заметки. И мне удалось добиться существенных результатов, я работала в детской передаче «Бизончик» и до сих пор навыки копирайтинга помогают мне не только в бизнесе, но и в жизни».

Заместитель главы – руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска Георгий МИХАЙЛОВ оформил подписку для воспитанников детского дома «Берегиня». «В рамках акции «Дерево добра» неравнодушные граждане могут оформить подписку для социально незащищенных категорий граждан и социальных учреждений не только на республиканские, но и на федеральные издания. Сегодня я оформил подписку на любимый с детства журнал «Мурзилка» для воспитанников детского дома «Берегиня». Очень рад, что этот журнал продолжает издаваться. Также оформил подписку на республиканский детский журнал «Колокольчик», чтобы дети расширяли свой кругозор. Призываю всех жителей города Якутска принять участие в акции «Дерево добра», — прокомментировал Георгий Николаевич.

И.о. директора Якутского филиала ФГУП «Почта России» Андрей СУСЛОВ поприветствовал участников акции «Дерево добра» и Всероссийской декады подписки и отметил, что до конца подписной кампании во всех отделениях почтовой связи любой желающий может оформить подписку в адрес социальных учреждений: детских домов, специализированных (коррекционных) школ-интернатов, домов престарелых и инвалидов, социально-реабилитационных центров.