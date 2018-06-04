В Якутске приступили к благоустройству площади «Ворота Якутска»

В этом году в городе Якутске в рамках реализации нового этапа федеральной, приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды», начнется комплексное благоустройство въездной площади «Ворота Якутска».

В целях реализации основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» разработан проект Дорожной карты. Согласно мероприятиям Дорожной карты проектной организацией ООО «Эйгэ» разработан дизайн-проект благоустройства площади «Ворота Якутска» и согласован с Управлением архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации города Якутска.

МКУ «Служба информации, рекламы и контроля» начаты работы по демонтажу рекламных конструкций на территории прилегающих к площади улиц Быковского, Можайского, Гагарина.

На днях коллектив МКУ «Главстрой» под руководством директора Сергея Орлова и Управления архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации города Якутска организовали субботник по санитарной очистке и благоустройству территории въездной площади «Ворота Якутска».

Отметим, что по итогам рейтингового голосования по отбору общественных пространств, в поддержку проекта «Ворота Якутска» горожане отдали 19 тысяч 107 голосов.

Проект комплексного благоустройства площади «Ворота Якутска» предполагает устройство объемно-пространственной композиции «Надвратная башня Якутского острога», устройство цветников, скамеек, трибуны, детской игровой площадки, обустройство скейтпарка с устройством подпорной стены с освещением, обустройство тротуаров, асфальтированных автостоянок, фонарных столбов, проведение работ по озеленению.