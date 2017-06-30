В Якутске подведены итоги юбилейного «Ысыаха Туймаады – 2017»

30 июня в Большом зале Окружной администрации города Якутска глава города Айсен Николаев провел итоговое заседание организационного комитета по подготовке и проведению «Ысыаха Туймаады – 2017».

В своей приветственной речи глава города поблагодарил членов организационного комитета, сотрудников структурных подразделений окружной администрации и муниципальных предприятий, участников режиссерско-постановочных групп, спонсоров и волонтеров за проведение национального праздника.

«Ысыах Туймаады, как и всегда, прошел на высоком организационном уровне. Достигнуты значительные результаты: праздник посетило более 180 тысяч человек, установлен рекорд Гиннесса, впервые проведена прямая телетрансляция церемонии открытия праздника и зрелищных состязаний «Игры Дыгына». Отдельные слова благодарности выражаю сотрудникам правоохранительных органов, инспекторам ГИБДД, ГИМС и МЧС, благодаря которым, все мероприятия прошли организованно, о чем говорит и отсутствие огромных автомобильных пробок, и низкий уровень правонарушений на территории «Yс Хатыҥ», — сказал глава Айсен Николаев.

Глава города Якутска также отметил слаженную работу структурных подразделений, которые отвечали за материально-техническое обеспечение праздника, чистоту и порядок местности «Yс Хатыҥ», транспортное обеспечение, поблагодарил представителей средств массовой информации, координаторов и спонсоров конкурсных мероприятий Ысыаха Туймаады.

Ключевым событием юбилейного «Ысыаха Туймаады — 2017» стало установление рекорда Гиннесса по самому большому количеству людей в якутской национальной одежде, в котором приняли участие 16 тысяч 620 человек. Установление четвертого по счету рекорда Гиннесса в очередной раз показало миру единение и сплочение якутян, способствовало продвижению национальной одежды, культуры и традиций.

Заместитель главы города Якутска по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета по подготовке и проведению «Ысыаха Туймаады – 2017» Евдокия Евсикова представила основные итоги национального праздника. Она отметила, что за два дня на 19 концертно-сценических площадках проведено 110 культурных мероприятий, в том числе, 26 ритуально-обрядовых, 8 спортивно-зрелищных, 19 конкурсных, 11 выставочных экспозиций, 7 детских программ.

Режиссерско-постановочная группа под руководством заместителя начальника Управления культуры и духовного развития Окружной администрации Ларисы Андреевой и главного режиссера, заслуженного работника культуры РФ, заслуженного артиста РС (Я) Афанасия Федорова, провела масштабную работу по проведению ритуально-обрядовых и культурных мероприятий праздника.

В церемонии открытия было задействовано порядка 1 300 человек, это творческие коллективы, художественно-самодеятельные ансамбли города Якутска и близлежащих улусов республики.

По традиции большой интерес гостей вызвали III Международный фестиваль кумыса «Божественный напиток» — «Айыы Аhа», спортивные состязания «Игры Дыгына», «Игры предков», состязания коневодов «Игры Дьөhөгөй», конные скачки на призы главы города Якутска и Главы Республики Саха (Якутия).

В III Международном фестивале кумыса «Божественный напиток» — «Айыы Аhа» приняли участие 13 команд, где призовые места заняли производители из Таттинского, Вилюйского и Амгинского улусов.

Спонсорами культурных и спортивных мероприятий Ысыаха Туймаады выступили 39 организаций и индивидуальных предпринимателей. Общий призовой фонд составил свыше одного миллиона рублей.

Большую благодарность горожане и гости столицы выразили оргкомитету за организацию прямой трансляции церемонии открытия национального праздника и состязаний «Игры Дыгына» на канале НВК «Саха». Гостями праздника положительно оценен запуск специального автобусного маршрута, подвозивший людей от асфальтированной площадки местности «Yс Хатыҥ» до центрального входа.

Начальник Управления культуры и духовного развития Антонида Корякина отметила, что вся команда организационного комитета очень ответственно и качественно отработала вопросы подготовки и проведения масштабного национального праздника «Ысыах Туймаады – 2017». Доказательством тому служат многочисленные положительные отзывы гостей и участников национального праздника.

На итоговом заседании оргкомитета в торжественной обстановке были вручены почетные грамоты и благодарственные письма.