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Происшествия
30 мая 2017, 11:38
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В Якутске «по горячим следам» раскрыта кража велосипеда

Накануне днем сотрудниками Росгвардии Якутского ОВО была получена  ориентировка на парня и девушку, которые проходили в качестве подозреваемых в хищении велосипеда «Стелс» синего цвета. Владелец оставил свой двухколесный транспорт возле развлекательного центра, расположенного по ул. Жорницкого и сразу, как только обнаружил кражу, обратился в полицию.

Через семь минут после поступления сигнала от дежурного пульта централизованной охраны ОВО злоумышленники были задержаны недалеко от места происшествия оперативно среагировавшим нарядом группы задержания Росгвардии Якутского ОВО.

Молодые люди – ранее не судимые жители г.Якутска, у которых был изъят похищенный велосипед, доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

 

 

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Источник: Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия).
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