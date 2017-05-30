В Якутске «по горячим следам» раскрыта кража велосипеда

Накануне днем сотрудниками Росгвардии Якутского ОВО была получена ориентировка на парня и девушку, которые проходили в качестве подозреваемых в хищении велосипеда «Стелс» синего цвета. Владелец оставил свой двухколесный транспорт возле развлекательного центра, расположенного по ул. Жорницкого и сразу, как только обнаружил кражу, обратился в полицию.

Через семь минут после поступления сигнала от дежурного пульта централизованной охраны ОВО злоумышленники были задержаны недалеко от места происшествия оперативно среагировавшим нарядом группы задержания Росгвардии Якутского ОВО.

Молодые люди – ранее не судимые жители г.Якутска, у которых был изъят похищенный велосипед, доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.