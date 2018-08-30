В Якутске 2 сентября пройдет акция «Зажги свечу» 

2 сентября в 18ч на площади Дружбы народов состоится Республиканская патриотическая акция «Зажги свечу», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщает Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска.

В день солидарности в борьбе с терроризмом по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года).

«В этом году акция будет проведена на площади дружбы народов. Данная площадь выбрана не случайно, так как именно она показывает сплоченность наших народов перед общей угрозой, которая может постигнуть каждого из нас. Мы надеемся, что наши горожане примут активное участие в данной акции, ведь она призвана объединить молодежь и старшее поколение, общественные организации и жителей города. Участвуя в акции, мы отдаем дань памяти всем павшим жертвам террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга», — говорит Константин Соколов.

Окружная администрация города Якутска приглашает всех желающих присоединиться к акции «Зажги свечу». Сбор участников и раздача свечей начнется с 18 часов у памятника А.Е. Кулаковского на площади Дружбы народов.