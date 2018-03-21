В Якутии ЖСК «Земля» поставил «обналичку» маткапитала на поток

Начиная с 2016 года Отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) и правоохранительными органами впервые выявлены мошеннические действия с освоением средств материнского (семейного) капитала.

В марте 2018 года завершено следствие по уголовным делам в отношении группы лиц, включая 10 владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал. Установлено, что по преступному плану жилищно-строительного кооператива «Земля» владельцы государственного сертификата представили в территориальный орган ПФР заведомо ложные документы под предлогом строительства жилых помещений. Денежные средства были переведены на счет данной организации, а мошенники в последующем обналичили средства, тем самым исполнив свой преступный умысел. Совместными усилиями специалистов Пенсионного фонда и правоохранительных органов данные действия были выявлены и теперь обвиняемые предстанут перед судом.

Уважаемые владельцы государственных сертификатов! Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) напоминает, что для пресечения фактов незаконного использования материнского (семейного) капитала на территории республики территориальными органами Пенсионного фонда и правоохранительными органами отработана система контроля за выдачей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и расходованием бюджетных средств. Данный механизм позволяет выявлять и пресекать все факты правонарушений, а также привлекать виновных лиц к уголовной ответственности.

Дорогие мамы, папы! Не верьте рекламе, где предлагают «обналичить маткапитал». Право распоряжения средствами капитала есть только у вас самих. И первой задачей мошенников, занимающихся хищениями средств материнского (семейного) капитала, является привлечение к преступной схеме самих владельцев государственных сертификатов.

Необходимо понимать, что денежными средствами материнского (семейного) капитала государство берет на себя обязательство компенсировать расходы на цели, предусмотренные законом. Это – улучшение жилищных условий семьи, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, реабилитация и абилитация детей-инвалидов, получение ежемесячных выплат в связи с рождением второго ребенка.

Необдуманные действия по использованию материнского (семейного) капитала, повлекшие уголовное преследование законом, в будущем могут негативно сказаться на реализации гражданских прав как самих владельцев сертификатов, так и членов их семей.

Справка: Программа материнского (семейного) капитала действует в стране уже 12-й год. За это время в Республике Саха (Якутия) государственный сертификат, дающий право на средства, выделяемые из федерального бюджета на поддержку семей с детьми, получили 77253 семьи. Самой популярной остается направление средств на улучшение жилищных условий. На эти цели распорядились капиталом 44189 семей Якутии.