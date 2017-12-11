В Якутии сгорела районная администрация

Сегодня, 11 декабря, около девяти часов утра загорелось здание администрации Оленекского эвенкийского национального муниципального района. Здание частично разрушено, пострадавших нет.

Как ЯСИА сообщили в администрации района, пожар случился ранним утром. В данный момент возгорание полностью ликвидировано. «Здание обесточено. Скорее всего, оно загорелось из-за проводки. Дом был старый, деревянный. Пострадавших людей нет, в здании работают дежурные. Точные причины происшествия будут позднее», — сообщили в администрации.

Отметим, 16 ноября в Оленьке произошел пожар, в результате которого полностью уничтожен огнем многоквартирный жилой дом. Лишились жилья и имущества 37 человек, в том числе 16 несовершеннолетних детей.