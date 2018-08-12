В Якутии произошло 4 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

11 августа 2018 г. в 02.13 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж в мкр. Мархинский г. Ленска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж по всей площади. В результате пожара огнем поврежден частный гараж по всей площади. Общая площадь составила 60 кв.м. Причина — предположительно поджог. Виновный и ущерб устанавливается.

11 августа 2018 г. в 03.23 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный летний домик на 4-й улице СОТ «Сокол» в с. Мохсоголох Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден летний домик по всей площади. Общая площадь составила 12 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливается.

11 августа 2018 г. в 04.15 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Кольцевая в с.Арылах Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дом открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь 84 кв.м. Причина предположительно гроза. Виновный и ущерб устанавливается.

11 августа 2018 г. в 14.39 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Березовая в с.Петропавловск Усть-Майского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дощатый пристрой и второй этаж. В результате пожара огнем поврежден 2-ой этаж, пристрой по всей площади 63 кв.м. Причина предположительно нарушение правил пожарной безопасности. Виновный, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!