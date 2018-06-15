В Якутии предстоят беспрецедентные по масштабности выборы — ЦИК

В единый день голосования 9 сентября в Якутии будут выбирать не только Ил Дархана, но и глав 15 муниципальных районов, депутатов 22 улусных представительных органов и глав 16 поселений. Кроме того, изберут новый состав Якутской городской Думы. Напомним, Государственное Собрание (Ил Тумэн) назначило выборы главы Якутии и народных депутатов в единый день голосования 9 сентября, сообщает ЯСИА.

«Предстоят беспрецедентные по масштабности выборы, так как к республиканскому голосованию добавляется ещё 61 избирательная кампания в муниципальных образованиях. В том числе: 15 глав муниципальных районов, 22 представительных органов, 16 глав поселений. Кроме того, будет избираться новый состав Якутской городской Думы», — сообщил председатель ЦИК региона Алексей ЕФИМОВ.

В данный момент, по его словам, сформированы составы окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов VI созыва. 6 июня были назначены председатели всех 35 ОИК.

До 3 июля должны выдвинуть кандидатуры и сдать документы те, кто желает занять место главы республики. С 10 по 25 июля им дается срок для предоставления подписных листов от своих сторонников и других документов, необходимых для регистрации.

Также с 14 июня по 13 июля произойдёт самовыдвижение кандидатов по выборам народных депутатов по спискам и по одномандатным избирательным округам.

Кроме того, Алексей Ефимов рассказал о новшествах, которые будут применены при проведении голосования в сентябре. Так, уже опробованный в марте механизм «мобильный избиратель» применят на выборах республиканского уровня, чтобы избиратели могли проголосовать по месту своего фактического местонахождения.

«Повышена сумма расходов партий на избирательную кампанию — с 40 до 175 миллионов рублей. Также снижена планка для прохождения в парламент по партийным спискам — с 7% до 5%», — подчеркнул руководитель ЦИК Якутии.