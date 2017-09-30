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30 сентября 2017, 21:18
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В Якутии поймали бродячего белого медвежонка!

Сегодня, 30 сентября, белого медвежонка, найденного на берегу реки Колыма, привезли в г. Среднеколымск.

Напомним, две недели назад местные рыбаки обнаружили молодого белого медведя в местности Югюс-Тамах в 220 километрах ниже г.Среднеколымск по р. Колыма.

27 сентября для проведения работ по отлову краснокнижного животного в Среднеколымский улус выехали специалист Дирекции биоресурсов и ООПТ Роман Сметанин и ветеринарный врач Республиканского зоопарка «Орто-Дойду» Семен Санников. Роман Николаевич и Семен Иванович имеют богатый опыт работы с редкими видами животных, и буквально недавно принимали участие в мероприятиях по установке ошейников бизонам.

Накануне рабочая группа во главе с руководителем Среднеколымской инспекции охраны природы Иваном Белоноговым выехала для отлова маленького хищника.

Иван Белоногов отметил, что предположительно это сеголеток, т.е. медведь, родившийся в этом году.

«Как выяснилось, белый медвежонок оказался самкой, примерно такого же возраста, как всем известная Хаарчаана. Детеныш не боится людей, так как рыбаки, нашедшие медведя, подкармливали его рыбой. Сейчас состояние малышки удовлетворительное, аппетит хороший».

Теперь жизнь белого медвежонка в безопасности. Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников инспекции охраны природы, природного парка «Колыма», Республиканского зоопарка «Орто Дойду», Дирекции биологических ресурсов и ООПТ Минприроды Якутии, детеныша удалось спасти. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе медвежонка. Решение по месту реабилитации и постоянного содержания будет принимать Росприроднадзор РФ.

 

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Источник: Пресс-служба Минприроды РС(Я).
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