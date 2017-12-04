В Общественной палате РФ обсудили перспективную стратегию организации отдыха и оздоровления детей

Всероссийский форум по развитию государственно-частного партнерства в системе организации летнего отдыха и оздоровления состоялся с 27 по 29 ноября 2017 года в городе Москве.

Организатором Форума выступило Министерство образования и науки Российской Федерации, а непосредственным исполнителем по организации Форума — Автономная некоммерческая организация «Агентство социальных технологий и коммуникаций». Мероприятия проходили в Общественной палате Российской Федерации и на базе государственного автономного учреждения Департамента культуры города Москвы МОСГОРТУР.

На дискуссионной площадке Общественной палаты РФ собрались представители 53 регионов Российской Федерации, среди них федеральные и региональные органы государственной власти, осуществляющих свою деятельность в сфере образования, молодежной политики, туризма, представители бизнес сообщества, организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере организации детского отдыха и оздоровления, а именно: базы отдыха, туристические агентства, транспортные и страховые компании, кадровые агентства, а также представители образовательных организаций.

Открывая форум, профессор кафедры государственного управления и права МГИМО Андрей Кочетков отметил, что государственно-частное партнерство в сфере отдыха и оздоровления детей находится в стадии становления, и для того, чтобы это новое направление получило дальнейшее развитие, необходимо рассмотреть существующие положительные практики взаимодействия частных организаций с государством.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева рассказала о том, что сегодня на разных уровнях власти данная проблема актуальна, и она обсуждается. «В рамках развития государственно-частного партнерства нам предстоит обсудить вопросы, связанные, например, с перевозкой детей, организацией палаточных лагерей. Ведь современный летний детский отдых — это, например, и возможность организовывать новые маршруты для детей. А без государственно-частного партнерства решить эти вопросы невозможно», — подчеркнула Елена Цунаева. В своем выступлении она отметила, что все предложения и рекомендации форума войдут в план Общественной палаты на 2018 год для продолжения работы.

Начальник отдела МОСГОРТУР Юрий Мурлык презентовал уникальный опыт государственно-частного партнёрства по реконструкции детских оздоровительных лагерей города Москвы в рамках концессионного соглашения с частным инвестором.

Мнение научного сообщества по теме Форума выразила доктор педагогических наук, профессор, член Координационного совета Российского движения школьников Ирина Игоревна Фришман, отметив, что Форум проводится очень своевременно и является отправной точкой подготовки всех участников летней кампании к сезону 2018 года.

Поддержали участников Форума и сенаторы. Елена Владимировна Попова, член Комитета по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, обсудила с участниками Форума необходимые законодательные инициативы для развития ГЧП в сфере отдыха и оздоровления детей.

Член совета директоров международной сети «Союзконсалт» Наталья Иванова в своем выступлении отметила, что для эффективного взаимодействия бизнеса и власти необходимо создание единого реестра учреждений системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, для того чтобы инвестор смог выбрать подходящий и соответствующий его планам объект.

Представители Московского педагогического государственного университета, Московского государственного института индустрии туризма им. Ю.А.Сенкевича, Союза организаторов детского активного туризма, директора организаций отдыха и оздоровления, а также представители бизнес-сообщества обсудили меры господдержки инвесторов, критерии выбора объектов для возможных инвестиций.

От Республики Саха (Якутия) участвовала члена общественной палаты РС (Я), директор ГАУ ДО РС (Я) «Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», Иванова Яна Николаевна. Она выступила в пленарной части с докладом «Опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в системе организации летнего отдыха и оздоровления Республики Саха (Якутия)». Ее выступление заинтересовало участников Форума, были предложены много идей и проектов для дальнейшего сотрудничества по государственно-частному партнерству. Примечательно то, что Центр «Сосновый бор» многие участники Форума уже знают как самого северного и единственного круглогодичного учреждения отдыха и оздоровления детей в России.

Участниками Форума подготовлена резолюция, включающая пакет предложений в адрес законодательной и исполнительной власти по развитию механизмов государственно-частного партнёрства в системе детского отдыха и оздоровления.