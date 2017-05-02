В муниципальных образованиях обсудили ход реализации планов и задач

Глава муниципального района Николай СТАРОСТИН побывал в наслегах улуса с целью ознакомления с ходом реализации планов и задач, поставленных во время отчета главы и правительства. Также обсудили вопросы подготовки к весеннему паводку, проведение мероприятий по защите леса от пожара и др.

В селе Чыамайыки глава наслега Гаврил СЕМЕНОВ проинформировал, что приняты все меры по обеспечению жителей продуктами питания и топливом на весенний период, время распутицы. Скоро здесь будут проведены ремонтные работы на дороге Телиги-Чыамайыки, а также капитальный ремонт 4-квартирного дома. До зимовки предстоит им построить мост через речку Тамма и внутрипоселковые дороги.

В селе Сымах начались работы по ремонту электролинии Хоробут-Сымах. Николай Прокопьевич дал задание главе Батаринского наслега Федору ЗАХАРОВУ с соответствующими министерствами и ведомствами разработать проект дороги Бедимя-Сымах. Он поведал о том, что муниципальный район договорился с ООО «Технопарк Якутии» о строительстве летнего водопровода на сумму 2,5 миллиона рублей. В селе в этом году 20 семей дополнительно будут подключены к центральному отоплению. Местные жители высказали пожелание о строительстве общежития для молодых специалистов в целях привлечения нужных кадров, а также социально-культурного центра в рамках движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». Улусный ысыах олонхо этим летом будет проведен в Батаринском наслеге.

В селе Бедимя на встречу с главой улуса пришли уважаемые старейшины Н.И. АНДРОСОВ, В.Н. СЛЕПЦОВ, К.А. АРГУНОВ, В.П. ЗАХАРОВ и молодежь. Здесь на сегодня 59 домов подключены к газу. В этом году будет завершено строительство 4-квартирного дома, начался капитальный ремонт культурного центра имени В.В.Ноева, и в 2019 г. 80-летние со дня рождения мелодиста бедиминцы отметят в отремонтированном клубе. Для строительства пристроя спортивного зала, предназначенного для занятий вольной борьбой, и музея жители села изготовили 300 бревен. Здесь будут восстанавливать пашни, предварительно построив изгородь на 219 гектарах. В Бедимя этим летом пройдет ысыах бывших отделений совхоза им.Героя Попова, посвященный 50-летию совхозов Мегино-Кангаласского района.

В селе Елечей жители рассказали, что зимовка скота проходит в обычном режиме. Тревожным вопросом является некачественное строительство нового интерната коррекционной школы, его фундамента. По поручению главы района этим вопросом займется управление строительства.

В селе Бютейдях главная проблема – проведение берегоукрепительных работ. Николай Старостин ответил им, что по письму наслежной и улусной администраций в Министерство охраны природы в скором времени будет проведена экспертиза. Еще в наслеге будет установлен новый котел, о чем достигнута договоренность с Министерством коммунального хозяйства и энергетики.

Жители села Томтор в Год молодежи выиграли республиканский грант на сумму 750 тысяч рублей, который планируют использовать для оказания услуг. А также в планах есть строительство пекарни. Здесь прошлой осенью ввели в строй коровник на 80 мест, для строительства второй очереди на 100 мест нужно будет изыскать 2 миллиона рублей. Нынче планируют задействовать под посев 45 гектаров восстановленных пашен. Будут завершены работы по обновлению внутрипоселковых электролиний. К осени откроет свои двери для ребятишек новый детский сад на 35 мест. Томторцы работают над изданием книги, посвященной 125-летию местной школы. В Молодежном квартале села готовы и ждут своих хозяев 40 участков под усадьбы, дорога, электролиния уже подведены. Николай Старостин предложил отремонтировать базу детского лагеря «Сайдыс», чтобы в будущем он работал круглый год. В заключении жители села Томтор выразили благодарность администрации муниципального района и депутату Яну НОВИКОВУ за то, что все дома подключены к центральному отоплению, благодаря чему жильцы освободились от множества проблем.