В мемориальном комплексе «Солдат Туймаады» прошел Урок мужества

В мемориальном комплексе «Солдат Туймаады» 5 мая состоялся открытый Урок мужества, посвященный воинам-якутянам, участникам Великой Отечественной войны.

Торжественное событие посетили глава города Якутска Айсен Николаев, министр труда и социального развития РС (Я) Александр Михеев, депутаты Якутской городской Думы, жители округов и пригородов. Слушателями открытого урока стали активисты молодежных организаций, учащиеся городских школ, общественность столицы. В качестве почетных гостей были приглашены участники Великой Отечественной войны, ветераны тыла.

Отдавая дань уважения, гости приняли участие в торжественном шествии, прошедшем от парадной арки «Солдата Туймаады», мимо стел с именами солдат, до сцены, находящейся в глубине мемориального комплекса, а также почтили память героев минутой молчания.

Глава города Якутска Айсен Николаев поздравил всех с наступающей 72-й годовщиной Великой Победы. «Дорогие наши ветераны и участники Урока мужества! Уже во второй раз мы проводим в мемориальном комплексе «Солдат Туймаады» этот замечательный проект, который, я надеюсь, будет проходить здесь и через многие десятилетия. Такая возможность появилась у нас благодаря строительству мемориального комплекса, введенного в 2015 году. «Солдат Туймаады» открылся по инициативе старейшин города Якутска и жителей столицы, которые всем миром собрали деньги и построили его в память о солдатах, ушедших на фронта Великой Отечественной войны из города Якутска.

Сегодня на стелах мемориального комплекса высечены имена 20563 человек. Благодаря нашим поисковикам и семьям самих фронтовиков, работа продолжается. К годовщине окончания Второй мировой войны, 2 сентября, здесь появится еще порядка 60 имен. Огромное спасибо всем жителям столицы за вклад в общее дело. К сожалению, участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится меньше. От имени всех жителей города хочу выразить вам огромный поклон и пожелать, чтобы вы всегда были окружены теплом и заботой близких и родных людей», — отметил Айсен Николаев.

«Хорошая традиция проводить в канун дня Победы Урок мужества. Уверен, она станет постоянной и будет передаваться из поколения в поколение, чтобы с каждым годом в нем принимали участие все больше ребят», — пожелал Александр Михеев.

От имени ветеранов слово было передано участнику Великой Отечественной войны Петру Кирилловичу Конкину: «Наше поколение уходит, но пока остаются после него памятники, о нем помнят. Мемориальный комплекс «Солдат Туймаады» подарил всем участникам Великой Отечественной войны такую возможность – навеки сохранить о себе память, и продолжить жить в сердцах родных людей, вдохновляя их на подвиги», — поблагодарил ветеран.

От лица молодого поколения с ответным словом выступил ученик 7 класса школы № 29 Вячеслав Яковлев. Он рассказал о своем прадеде Афанасии Васильевиче Яковлеве – участнике Великой Отечественной войны: «Мой прадед родился в Мегино-Кангаласском улусе в 1923 году. В 18 лет он был призван на фронт Якутским военным комиссариатом. Рядовым красноармейцем прослужил с 1941 года по 1943 год в полку 41 СК 283 СД. Погиб в бою 10 сентября 1943 года в Орловской области, в селе Дядьковское. Похоронен там в братской могиле. Его имя высечено на мемориале «Солдат Туймаады». Помним. Любим. Гордимся. Спасибо вам ветераны!».

Ученик 4 класса Мархинской СОШ № 2 Родислав Стручков занимается в вокальной студии «Радость» Детского подросткового центра. На Уроке мужества он исполнил песню «От героев былых времен». «Перед выступлением немного волновался, но когда стал петь перед ветеранами, волнение прошло. О войне знаю из рассказов родных и учителей в школе», — говорит мальчик. Для его музыкального руководителя Александры Сивцевой праздник Великой Победы связан с яркими патриотическими воспоминаниями. «Всегда мысленно благодарю наших предков за то, что они подарили нам мир. Как руководитель много рассказываю детям о героях Великой Отечественной войны», — говорит она.

Урок мужества провел победитель республиканского конкурса «Учитель года — 2017» учитель истории МОБУ СОШ № 33 им. Л.А. Колосовой Прокопий Батюшкин. «Такие мероприятия необходимы нашему поколению, чтобы всегда помнить о подвиге своих предков. Мой дед – Типанов Прокопий Николаевич – не воевал, однако был в числе тех, кого призвали на трудовой фронт. Он работал в Иркутском заводе тяжелого машиностроения им. В.В. Куйбышева. В годы войны этот завод выпускал военную продукцию. Бабушка – Маркова Марина Михеевна – закончила Якутскую фельдшерско-акушерскую школу летом 1941 года. Когда началась война, она с однокурсниками написала заявление в военкомат, чтобы их отправили на фронт. Однако, забрали только мужчин. А бабушку направили в Вилюйский район, где она проработала фельдшером-акушером в годы войны. Она спасла жизни многих людей, пройдя тяжелейшие испытания. Ей приходилось обходить громадные расстояния, чтобы оказать медицинскую помощь больным. Она так и осталась в 1-Кюлятском наслеге, выйдя замуж после войны за моего деда. Таков был их вклад в дело Победы. Я горжусь своей семьей», — заключил он.