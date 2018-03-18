В Ленском районе день выборов посвящен 100-летию госсистемы допобразования в России

В образовательных учреждениях Ленского района 18 марта в рамках реализации проекта «Моя школа» проходят Дни открытых дверей, выставки декоративно-прикладного искусства, встречи с родителями первоклассников 2018-2019 учебного года.

Районные школы организуют тестирования на профессиональное самоопределение, ярмарки профессий с привлечением работников различных организаций. В учреждениях дополнительного образования идут презентации кружков и секций, научно-практическая конференция «В мире исследований», арт-проект «Мир удивительных людей», шашечные турниры, концерты среди творческих коллективов района, в том числе и среди дошкольных образовательных учреждений.

В школах Натора, Турукта, Орто-Нахара организованы выставки творческих работ учащихся, отчетные концерты творческих коллективов. В п. Витим – обзорная экскурсия в школьном музее, художественная выставка «Я люблю тебя Россия». В школе села Беченча – показательные выступления военно-патриотического клуба «Ястреб», выставка рисунков, обучающихся «Счастливое детство». В поселке Пеледуй – презентация военно-спортивного клуба «Альфа», квест-игра для старшеклассников и родителей по профориентации, презентации кружков и секций, организованных на базе школы.

Во всех образовательных организациях в этот день проходят ярмарки летнего труда, отдыха и оздоровления детей, запись в лагеря дневного пребывания, в профильные школы.

Все проводимые мероприятия приурочены к 100-летию дополнительного образования детей в России и Десятилетию детства.

Организатором проекта «Моя школа» является Министерство образования и науки республики, а идею его проведения подали такие общественные организации, как ЯРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание», ЯРО ВОД «Матери России», ЯРО «Российское движение школьников», а также родительские комитеты.