В Ленске в тяжелом состоянии госпитализировали молодого человека с укусом гадюки

В Ленскую ЦРБ пятого июня в тяжелом состоянии поступил молодой человек, которого укусила ядовитая змея.

«Пострадавшему 27 лет, после укуса змеи он смог сам дойти на больницы. В момент обращения у него было тяжелое состояние. Врачи оперативно провели дезинтоксикационную терапию. Все необходимые препараты в больнице имеются. На данный момент пациент находится в отделении хирургии Ленской ЦРБ. Состояние его оценивается как средней степени тяжести«, — сообщили ЯСИА в министерстве здравоохранения республики.

Змея укусила молодого человека в руку. К счастью, он смог быстро обратиться за медицинской помощью.

«Мужчину укусила гадюка обыкновенная отряда чешуйчатых, которая является ядовитой. Ленский район — их естественная среда обитания, как и Олёкминский, Хангаласский районы. Эта змея внесена в Красную книгу Якутии, так как ее численность сокращена деятельностью человека. Но все равно нужно быть осторожными, поэтому для похода в лес лучше всего надевать резиновые сапоги до колена, чтобы икры ног были защищены, а также всегда смотрите под ноги и по сторонам, чтобы избежать нежеланной встречи», — советует старший государственный инспектор охраны природы РС (Я) по Ленскому району Борис Мыреев.