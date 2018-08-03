В драке на паромной переправе в Сунтарском районе Якутии участвовали 37 человек

В драке, произошедшей из-за конфликта предпринимателей на берегу реки Вилюй в Сунтарском районе Якутии 1 июня, участвовали 37 человек. Следствие продолжается. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщил источник в прокуратуре района.

Массовая драка с использованием холодного оружия произошла между работниками компании «Татыйыына» и «ранее судимыми лицами». По факту драки возбуждено уголовное дело в отношении самого активного участника.

Следствие считает, что причиной драки стало требование одного из предпринимателей покинуть причал берега и прекратить заниматься паромной переправой. Заведено дело по статье «вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В качестве обвиняемых по делу привлечены двое лиц. Их заключили под стражу.

«Они обвиняются в совершении вымогательства для ежемесячного пополнения «общака». Они мотивировали это тем, что один из них является авторитетом среди криминального мира. Другой же, в свою очередь, угрожал расправой потерпевшему и его родственникам», — сообщают в прокуратуре.

Во время драки на берегу реки подъехала машина полицейских. По словам прокуратуры, «они не выяснили обстановку и не сообщили о происходящем оперативному дежурному».

По данному факту в адрес начальника отделения МВД по Сунтарскому району внесено представление.

Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры района.

Фото из интернета.