В Белетском наслеге прошел детский праздник «Икэчик»

Жители Белетского наслега встретили Международный день защиты детей с национальным колоритом — в эти выходные в селе прошел детский праздник «Икэчик», собравший юных хатыстырцев и родителей на открытой площадке порта.

Приветственным якутским танцем гостей встретил коллектив «Эннэкэн». Конкурсы национальных костюмов, стихов и песен поразили творческим разнообразием и мастерством участников. Среди детей прошли спортивные состязания по национальным видам спорта (перетягивание палки, ловля хариуса, северный тройной прыжок, метание аркана).

Для ребятишек от 3 до 6 лет был подготовлен кросс-малышок, а совсем маленькие жители участвовали в конкурсе оформления детских колясок. Самыми креативными были признаны многодетные семьи Гермогеновых и Илистяровых. Призы участникам предоставили трудовые коллективы и индивидуальные предприниматели.

Праздник растянулся на целый день, а вечером сельском клубе жителей наслега ждал батл уличных танцев «Территория танца». Участниками конкурсного батла стали учащиеся школы №20. 1 место заняли учащиеся 6 класса, 2 место — учащиеся 8 класса , 3 место — учащиеся 7 класса. Вручены номинации «Самый юный танцор», «Самый зажигательный танец», «Лучшее техническое исполнение танца», «Самый стильный танец».

На танцевальном батле открылись новые имена талантливых детей: брат и сестра семьи Степановых. Айхал — ученик 8 класса и Селияна — ученица 3 класса исполнили песню группы «SnowVoice», Габышев Коля — ученик 7 класса поздравил всех праздником и исполнил трогательную якутскую песню, чем удивил своих учителей, друзей и зрителей.

Конкурс и праздничный вечер завершились дружным эвенкийским хороводом «Манчорай», под руководством Майи Валерьевны Егоровой учителя КН РС (Я) школы «Арктика» г. Нерюнгри.