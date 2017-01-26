В Амгинском улусе незаконно добыли двух лосей

На днях госинспекторами Амгинской инспекции охраны природы в ходе проведения рейдовых мероприятий на местности р. Кюлюпчю обнаружено место разделки незаконно добытых 2 лосей. На месте разделки обнаружены внутренности, шерсть, следы разделки диких животных. В деяниях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ – незаконная охота.

По данному факту собранные материалы были переданы ОМВД РФ по Амгинскому району, после чего на место отстрела выезжала следственно-оперативная группа, произведен осмотр места, изъяты вещественные доказательства.

В настоящее время проводится процессуальная проверка в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.



Министерство охраны природы Якутии предупреждает охотников, что незаконная охота влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренной ст. 258 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.

Источник: Пресс-служба Минприроды РС(Я).