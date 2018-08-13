В 9 авариях за выходные в Якутии погиб 1 человек и пострадали 13

На дорогах республики за выходные в результате 9 автоаварий 1 человек погиб и 13 получили различные травмы. В числе пострадавших 2-х летний ребенок.

11 августа около 13 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району поступило телефонное сообщение о том, что на автодороге между г. Мирный и п. Айхал произошло ДТП с грузовиком «Вольво», в результате чего погиб водитель.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД было установлено, что 45-летний водитель, управляя транспортным средством «Вольво» и следуя по республиканской автодороге «Анабар» в районе 242 километра, вероятно, не справившись с управлением, совершил съезд с дорожного полотна и опрокидывание автомашины в кювет. Водитель получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Также в результате ДТП произошел розлив перевозимого дизельного топлива.

Участок дороги, где произошла авария, прямой с щебеночно-гравийным покрытием, дефектов дорожного полотна нет. Что стало причиной аварии, а также все его обстоятельства предстоит установить следствию.

В этот же день около 17 часов в г.Мирный произошло еще одно ДТП — на автодороге, ведущей в микрорайон Заречный.

Прибыв на место происшествия установлено, что 58-летний водитель, управляя автомашиной Хюндай, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил наезд на препятствие (железное ограждение), после чего транспортное средство загорелось. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил черепно-мозговую травму и термический ожог. У водителя установлено алкогольное опьянения: алкотестер показал результат 1,15 мг/л. Пассажир автомашины получил ушибы.

Примерно в это же время еще одно ДТП было зарегистрировано на ФАД «Колыма».

В ходе проверки сообщения было установлено, что на 282-м километре ФАД «Колыма» в Таттинском районе 49-летний водитель автомашины «УАЗ 220695-04», двигаясь со стороны г.Якутск в сторону с. Усть-Татта, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомашины.

В результате дорожно-транспортного происшествия с различными телесными повреждениями были госпитализированы 4 пассажира российского внедорожника.