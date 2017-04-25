Университет организовал стажировку педагогов в Казахстане

Институт непрерывного профессионального образования СВФУ совместно с Ассоциацией андрагогов Якутии организовали образовательную стажировку для педагогов Якутии в Республике Казахстан. Разработка и реализация программы международных курсов повышения квалификации осуществляется в рамках меморандума между Северо-Восточным федеральным университетом и Национальной академией образования имени Ибрая Алтынсарина.

Стажировку прошли 24 педагога из образовательных учреждений Якутии. «Курсы имели практическую направленность для реализации в профессиональной деятельности педагогов, – отмечает директор бизнес-школы Института непрерывного профессионального образования СВФУ Анна НИКУЛИНА. – Образовательное мероприятие отражает готовность педагогов республики к переменам, их способность к принятию изменений, мобильность в процессе внедрения современных, передовых форм организации повышения квалификации на международном уровне».

Среди участников были 14 директоров школ, заведующих дошкольными учреждениями и методисты управления образования Намского района Якутии.

«Коллеги приурочили выезд делегации к мероприятиям, посвященным 120-летию М.К. Аммосова. 2017 год объявлен Годом Максима Аммосова и в СВФУ, и в Намском районе, – говорит она. – Мы были в Музее памяти жертв политических репрессий в поселке Долинка, именуемом в народе «Карлаг», одна из экспозиций которого посвящена деятельности великого якутского сына».

Наиболее интересными отмечены семинары об особенностях многоязычного образования в Казахстане и учебно-воспитательного процесса, также мастер-классы, проведенные научными сотрудниками Национальной академии образования, тренерами Центра педагогического мастерства «Назарбаев Интеллектуальные школы» и Центра ментальной математики, сообщают в институте.

Добавим, что СВФУ ведет сотрудничество с Национальной академией имени Ибрая Алтынсарина с 2015 года – вузы ведут партнерство в обучении педагогов и сотрудников сферы образования и науки.