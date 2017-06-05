Тумусов внес в Госдуму проект закона об обеспечении здоровья детей

В день защиты детей первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот ТУМУСОВ внес в нижнюю палату парламента законопроект «Об обеспечении здоровья детей», предполагающий объединение в единый закон отечественных и международных правовых норм об охране здоровья детей.

По его словам, конечная цель документа – «обеспечить в России наивысший достижимый уровень здоровья подрастающего поколения». То есть, такой, который позволяет каждому конкретному ребенку быть настолько здоровым, насколько это возможно в его ситуации. Для достижения этой цели предлагается, в частности, создать государственный регистр воздействующих на физическое и психическое здоровье детей позитивных и негативных факторов. Например, соотношение вреда и пользы должно будет указываться на упаковках продуктов. Ряд положений законопроекта касаются обучения детей здоровому образу жизни, управлением конфликтами, подготовке подростков к семейной жизни.

В части, касающейся системы здравоохранения, документ устанавливает безусловное право детей на бесплатное лекарственное обеспечение, обезболивание и паллиативную помощь. А также право родителей на компенсацию от государства в том случае, если из-за невозможности получения необходимой ребенку медпомощи в государственных медучреждениях они воспользовались услугами зарубежных или частных клиник. Всего на охрану материнства и детства, по оценке автора законопроекта, следует направлять не менее 35% консолидированного бюджета здравоохранения. Кроме того, в законопроекте сделана попытка решить проблему детских лекарств: в тексте документа содержится рекомендация Минздраву о проведении переоценки оснований, по которым устанавливаются возрастные ограничения на применение лекарственных средств.