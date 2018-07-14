Итоговое совещание проходило под председательством заместителя начальника – начальник полиции УТ МВД России по ДФО подполковника полиции Руслана МАГОМЕДОВА.
С основным докладом о результатах оперативно-служебной деятельности выступил начальник Линейного управления полковник полиции Александр ГОРБУНОВ.
В ходе совещания отмечено, что в первом полугодии в Северо-Восточном ЛУ МВД России на транспорте наблюдается рост выявленных преступлений коррупционной направленности, на треть увеличено выявление фактов мелкого взяточничества, а также увеличилось количество раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Удалось достичь значимых результатов в вопросах документирования деяний, совершенных в составе организованных преступных групп.
По итогам совещания Руслан Магомедов определил основным приоритетом сокращение некомплекта в линейных отделах и пунктах, расположенных в отдаленных районах.
В завершении Руслан Гаджиалиевич поблагодарил руководство и личный состав транспортной полиции Якутии за плодотворную работу.
Транспортная полиция Якутии отметила рост выявления коррупции
Итоговое совещание проходило под председательством заместителя начальника – начальник полиции УТ МВД России по ДФО подполковника полиции Руслана МАГОМЕДОВА.
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