Транспортная полиция Якутии отметила рост выявления коррупции

Итоговое совещание проходило под председательством заместителя начальника – начальник полиции УТ МВД России по ДФО подполковника полиции Руслана МАГОМЕДОВА.

С основным докладом о результатах оперативно-служебной деятельности выступил начальник Линейного управления полковник полиции Александр ГОРБУНОВ.

В ходе совещания отмечено, что в первом полугодии в Северо-Восточном ЛУ МВД России на транспорте наблюдается рост выявленных преступлений коррупционной направленности, на треть увеличено выявление фактов мелкого взяточничества, а также увеличилось количество раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Удалось достичь значимых результатов в вопросах документирования деяний, совершенных в составе организованных преступных групп.

По итогам совещания Руслан Магомедов определил основным приоритетом сокращение некомплекта в линейных отделах и пунктах, расположенных в отдаленных районах.

В завершении Руслан Гаджиалиевич поблагодарил руководство и личный состав транспортной полиции Якутии за плодотворную работу.