Тайна актрисы — теперь и на экране

Рассказ об интересной и необыкновенной судьбе артистки Ольги ГРИГОРЬЕВОЙ, который был напечатан на нашем сайте, вызвал большой читательский интерес. Теперь выходит в эфир телевизионная программа «Ейтен суппэт Куерэгэй»(«Незабвенная Куерэгэй»). Журналист НВК «Саха» Катерина ГРИГОРЬЕВА посвятила артистке свой очерк из цикла «Айылгы». Эфир состоится на канале НВК «Саха» в субботу 4 февраля в 21 ч.15 мин.



Заслуженная артистка республики Ольга Григорьева прославилась совсем в юном возрасте, когда ее из самодеятельного театра пригласили на главную роль в Якутский драматический театр имени Ойунского. Режиссер Спартак СЛЕПЦОВ доверил ей главную роль в своей дебютной постановке «Куерэгэй» по произведению Марии ОБУТОВОЙ-ЭВЕРСТОВОЙ. После этого Оля Григорьева проснулась знаменитой. Затем была еще одна роль — дочери Тыгын Дархана Хаачылаан Куо в легендарном спектакле по пьесе Ивана Гоголева «Утро Туймаады». Этот спектакль после первой премьеры был запрещен по идеологическим соображениям. Имея в арсенале две главные роли в аншлаговых спектаклях, начинающая артистка поступила в 1969 году в Щепкинское театральное училище. Курс был звездный: Андрей и Степанида БОРИСОВЫ, Ефим и Наталья СТЕПАНОВЫ, Анатолий и Иза НИКОЛАЕВЫ. Но по воле судьбы Ольге Григорьевой не довелось больше ступить на сцену родного Саха театра. Как случилось, что ее мечте о большой сцене Саха театра не суждено было сбыться, почему она оставила профессиональную сцену для того, чтобы переехать в родной наслег? Историю ее жизни и таланта расскажут близкие и друзья артистки: брат, сын, племянницы, однокурсники и коллеги- артисты Саха академического и Нюрбинского театров, земляки- ботулинцы -артисты народного театра имени Ольги Григорьевой.



К 70-летию яркой и талантливой актрисы в декабре прошел вечер в Саха академическом театре. В книжном издательстве «Бичик» напечатана книга воспоминаний об Ольге Григорьевой. Теперь выходит телевизионная программа. Не забудьте включить НВК «Саха» 4 февраля в 21 ч. 15 минут. В цикле «Айылгы»- очерк об артистке Ольге Григорьевой «Незабвенная Куерэгэй».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU