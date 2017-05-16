Тарасов назначен гендиректором авиакомпании «Полярные Авиалинии»

15 мая 2017 года состоялось общее собрание акционеров АО «Авиакомпании «Полярные Авиалинии», в результате которого было принято решение о назначении на должность генерального директора авиапредприятия Александра Тарасова.

За три года работы (2014-2017 гг.) в качестве генерального директора АО «АК «Полярные авиалинии», Александр Евгеньевич Тарасов добился полного снижения негативных последствий экономического кризиса, путем повышения уровня корпоративного управления и стабилизации экономического положения. Авиапредприятие не имеет задолженностей по выплате заработной платы, по уплате налогов и перед предприятиями. Разработана стратегия развития авиакомпании до 2025 года. Всего восстановлено и получено из ремонта более 30 воздушных судов.

Александр Евгеньевич Тарасов является Почетным работником транспорта России, Почётным работником авиации Якутии, Заслуженным работником транспорта РС(Я), ветераном труда Российской Федерации.