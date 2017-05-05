Столкнулись с бытовыми проблемами? Мы научим вас, как правильно их решить!

В Якутске продолжает свою работу «Центр защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Здесь вас научат защищать и отстаивать ваши права перед нерадивыми коммунальщиками или недобросовестными чиновниками.

Обратившиеся в Центр граждане смогли восстановиться на работе, разобраться с недобросовестно начисленными тарифами ЖКХ, вернуть льготы и пособия, избавиться от навязанных кредитов, пересчитать пенсию, вернуть инвалидность. Центры защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ставшие «спасательным кругом» для граждан, работают в 72 регионах страны. По всей стране благодаря Центрам россиянам удалось вернуть более 40 миллиардов рублей.

Центр защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ работает ежедневно с понедельника по пятницу с 10-00 до 19-00, по адресу: г. Якутск, ул. Курашова, д. 1/1, каб. 32, тел. 8 (4112) 39-35-38.