Сокращения в АГиП Якутии сэкономят полмиллиарда рублей

Комментируя проведенное сокращение правительства и аппарата главы и правительства республики в интервью информационному агентству ТАСС врио главы Якутии Айсен Николаев сообщил, что экономия со следующего года составит порядка полумиллиарда рублей. Он также добавил, что «сокращение необходимо компенсировать увеличением эффективности внутриведомственного взаимодействия».

Результаты работы чиновников будут оцениваться не по объему отчетов, а по тому, как реально улучшилась жизнь людей. Врио главы региона сообщил, что по каждому направлению и для каждого члена правительства будет разработан отдельный KPI.

Основными критериями для всех членов правительства являются компетентность и честность. «Других критериев у меня нет. Правительство и дальше будет меняться. У нас есть много людей в кадровом резерве. Мы дадим им возможность реализоваться — это раз.

Во-вторых, мы должны сделать социальные лифты для наших улусов. Если мы увидим, что у человека в районе жизнь кипит, а в соседнем районе при тех же условиях ничего не происходит, то надо дать этому человеку подняться на уровень выше» — отметил Айсен Николаев.