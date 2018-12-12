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София Булчукей: Пушкин воспел нас – якутских женщин!

Об этом главный редактор Сетевого издания SakhaLife.ru заявила во время вечера «Серебряный век якутских украшений», организованный @masterskaya_petr – Ювелирной мастерской Петра АЛЕКСЕЕВА.

На мероприятие пришли сотрудники музеев, ученые, историки, любители старины и якутских национальных украшений. Были гости и из-за пределов республики.

В Якутии хорошо сохранились традиции, и ювелирная отрасль процветает. Практически у каждой якутянки есть серебряные украшения в традиционном стиле. Причем, якутянки носят их не только по великим праздникам, но и в повседневной жизни.

Среди многих ювелиров Якутии выделяется Петр АЛЕКСЕЕВ, который несколько лет назад начал делать реконструкции, то есть создает ювелирные изделия по традиционным технологиям, максимально приближая их к старинным. Современные украшения сейчас преимущественно плоские, а в исполнении Петра Алексеева они литые, то есть объемные. Искусственно состаренное серебро его изделий выглядит так, словно досталось по наследству.

Публика знает, что работы Петра Алексеева особенно интересны и потому собралась на вечер «Серебряный век якутских украшений».

Вели мероприятие дочь ювелира, сотрудник Национального художественного музея Якутии, очаровательная Нарыйа АЛЕКСЕЕВА и импозантный Василий НИКОЛАЕВ.

Культурная программа вечера была составлена с отменным вкусом. Мероприятие украсили своими талантами Елена ВАРЯКИНА, артистка оркестра и концертмейстер группы виолончелей Филармонии Якутии; Анастасия КАРДАШЕВСКАЯ, заслуженный работник культуры РС (Я); фольклорный ансамбль мальчиков «Эйээрик» Детской школы искусств №2 (руководитель Анастасия Кардашевская); Феодосия ШАХУРДИНА, заслуженная артистка РС (Я), солистка Якутского государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона; народный коллектив бального танца «Мозаика» Дома Дружбы народов им. А.Е. Кулаковского (руководитель заслуженный работник культуры РС (Я) Михаил СИВЦЕВ); Дарья ШАХУРДИНА, лауреат 1 премии международного конкурса скрипачей «Скрипка Севера», ученица Высшей школы музыки им. А. Босикова, артистка ансамбля «Виртуозы Якутии» и юношеского симфонического оркестра Юрия БАШМЕТА; Алена ЯКОВЛЕВА – ДИВА, артистка Государственного театра эстрады РС (Я).

Вечер был задуман с серьезной интеллектуальной составляющей. На мероприятии прозвучали две лекции. Старший преподаватель исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова Александра ПРОКОПЬЕВА выступила с лекцией «Звенящая серебром».


Лекцию «Блеск и звон девичьей косы» прочитала кандидат исторических наук, доцент Исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова Капитолина ЯКОВЛЕВА. Оба спикера провели свои лекции динамично и интересно, удостоившись аплодисментов заинтересованной аудитории.

Главным же событием был, конечно, показ-дефиле ювелирных изделий от мастерской Петра Алексеева.

Особое внимание было уделено самому демократичному украшению – серьгам, излюбленному аксессуару и молодых девушек, и элегантных женщин, которые поддерживают традиции и следят за веяниями моды.

На дефиле были представлены серьги и подвеска «Пробуждение», серьги «Сиэл», «Узоры», «Хаарчаана», «Былыргылыы», «Традиция», два варианта серег «Сахалярочка», «Хюррем Султан» с восточным шармом, набор «Праздничный» с небесно-голубыми кристаллами.
Ведущие отдельно рассказывали про каждое украшение. Серьги «Ийээхсит алгыha» — это традиции и современность. Якутская женщина всегда славилась красивым добротным серебряным убранством. Серьги «Иэйэхсит алгыьа» своими струящимися, ниспадающими, звенящими подвесками воплощают продолжение рода, процветание жизни и притягивают благополучие, богатство и достаток.
Звенящая чистота серег «Саха», ниспадающих 36-ю серебряными пластинками, на каждом из которых выгравирован узор-оберег или узор-процветание. Они приносят своей обладательнице Любовь, Радость, Благоденствие и будет оберегать на жизненном пути. А если приобретены любимым человеком в дар, то энергетика любви усилится вдвойне.
Серьги «Ийээхсит» — красота веков… Ниспадающие водопадом, звенящие серебром, серьги поражают своим великолепием и грациозностью. Глядя на эти серьги, чувствуешь мощную энергетику, когда твое созерцание погружается в глубину веков… По красоте сакральных узоров, мощности формы, грациозности исполнения серьги занимают главное место и обладательницы такого уникального украшения знают об этом.
Набор «Праздничный в вечернем наряде» — это кружево серебра, прозрачные небесно-голубые фианиты, легкий, современный вариант Илин Кэбиьэр в вечернем образе.
Серьги «Мааны кийит» — благородная гладь затемненного серебра, которая никого не оставит равнодушным и подарит возможность экспериментировать с разными образами.

Серьги-оберег «Ловец Снов». Эксклюзив. Сделаны из золота 585 пробы из серебра с хромдиопсидом. Ловушка для духов сновидений, пришел к нам из магических практик коренного населения Нового Света, Севера и Восточной Сибири. Внешне этот амулет очень похож на решето – округлый каркас с натянутыми на нем нитями, сплетающимися в различные узоры, которые несут свою смысловую нагрузку. Принято считать, что имеет свойство притягивать «злых» и «добрых» духов сновидений. Затем он отсеивает «злых» духов, которые запутываются в паутине узоров и погибают с первыми лучами солнца, а «добрые» духи, зная правильный путь, мягко скользят по перьям, опускаются к спящему, принося ему светлые, цветные сны. Придавая важный сакральный смысл кругу-символу, олицетворяющему бесконечность, а именно так круг воспринимается в шаманской практике, Ловец Снов отождествляется с путешествием солнца по небу.

Набор «Хюррем-Султан» в серебре – название говорит само за себя, вспомните сериал «Великолепный век». Восточная юная красавица, под кроткой внешностью чувствуется созидающий Огонь женской души. Части серег соединены особым образом, и при движении девушки серьги видно как спереди, так и сбоку. Их обладательница всегда будете в центре внимания. Также у красавицы браслет, переходящий в кольца. Называется Жади – украшение под восточный манер.

Особое внимание присутствующих привлекла прекрасная Илона КИРЮШКИНА, над которой не властно время, руководитель творческого коллектива студии «Lady Models». Это подлинная якутская Мадонна, обладающая природным женским магнетизмом, чья красота является результатом упорного труда над собой, силы духа и прекрасного творчества.

Женщина – вызов, женщина – мечта, само ее появление заставило подтянуться и приосаниться мужчин. На Илоне женский серебряный пояс, кулон Харысхал и серьги Сахаяна.

Современный женский пояс из чистого серебра выделяет фигуру и подчеркивает стан. Украшен россыпью кристаллов. Каждое звено украшено якутским орнаментом-оберегом. Харысхал в переводе с якутского значит оберег. В старину обереги изготавливали из чистого благородного серебра, обладающего защитными и целебными свойствами. Якуты верили, что в обрядах символика украшений, привораживающих счастье, становилась особенно действенной. Излучаемая ими энергия, проявлялась ярко, мощно, передавалась в повседневность и улучшала ее. Харысхал, выполнен с учетом традиционных канонов, приносит своему владельцу удачу и счастье.

Серьги Сахаяна изготовлены по древнейшим традициям ювелирного дела центральных улусов. Украшение в виде пирамиды состоит из богатого ниспадающего каскада звеньев, где с нижней подвески устремляются вверх серебряные пластинки в форме бабочек к полярной звезде, означающей долголетие, процветание, счастье.

Кульминацией вечера стала демонстрация гордости Ювелирной мастерской Петра Алексеева – реконструкции Илин – Кэлин -Кэбиhэр из серебра 925 пробы.
В последние годы эта мастерская уделяет особое внимание воспроизведению старинных якутских украшений. Первым детищем стали серьги «Йиэйэхсит Алгыhа». В последующем появились и другие изделия. А на вечере «Серебярный век якутских украшений» было представлено изделие, которое появилось на свет совсем недавно и вместе с серьгами «Йиэйэхсит Алгыhа» является единой, завершенной композицией. Это традиционное якутское украшение Илин – Кэлин — Кэбиhэр из серебра 925 пробы.
Таких украшений было два, и их продемонстрировали ученый Александра ПРОКОПЬЕВА, которая поддерживает постоянные связи с ювелиром Петром Алексеевым, и журналистка, писательница, автор одного из первых якутских хорроров – рассказа «Старинное серебро» София БУЛЧУКЕЙ.

София и ведущий вечера Василий НИКОЛАЕВ оказались однокурсниками, и прямо на вечере ударились в воспоминания. Главный редактор SakhaLife продекламировала Пушкина, где описывается сказочная красавица, у которой «месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит».

София Булчукей заявила: «Гениальный Пушкин не сказку рассказывал, а воспел нас – реальных якутских женщин в традиционных серебряных украшениях. Это у нас на кэлин кэбиhэр есть гривна, к которой крепятся ниспадающие пластины, которая и выглядит как месяц. А в центре головного украшения бастына действительно горит звезда. Может, поэт видел якутянок или слышал восхищенные отзывы, или взял данные из фольклора. Царевна-Лебедь из известной сказки была нашей крови, с нашими украшениями, которые делали наши искусные ювелиры, такие как Петр Алексеев. Тотемом рода красавицы был лебедь. Среди саха и сейчас есть такие роды».

Весь вечер на посетителей лился серебряный дождь подарков — розыгрыши, призы за тематическую викторину.


К сожалению, на вечер не пришел главный виновник торжества – сам ювелир Петр Алексеев. Он настолько же скромен, насколько и талантлив. Избегает светских мероприятий и скопления людей. Но его искусство порадовало собравшихся, а вечер «Серебряный век якутских украшений» стал прекрасным имиджевым мероприятием.


Автором идеи и главным организатором является Муза Мастера – его верная подруга и преданная жена Айталина АЛЕКСЕЕВА.

Так же помогли организовать этот замечательный вечер Александра ПРОКОПЬЕВА, Капитолина ЯКОВЛЕВА, София БУЛЧУКЕЙ. Режиссером-сценаристом выступила Елена ИВАНОВА.
Организаторы благодарят всех участников культурной программы, всех, кто откликнулся и внес свой вклад.

Источник: Саргылана ЯКОВЛЕВА. Фото предоставлены @masterskaya_petr
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