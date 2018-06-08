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В Якутии принят закон «Об охране общественной нравственности»
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8 июня 2018, 15:10
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Собаководы Якутска: Приглашаем на дог-шоу на нашей обновленной площадке! 

Три белоснежных сэргэ, устремленные ввысь, —  композиция за годы своего существования стала одной из главных достопримечательностей нашего города. Символизирующие гостеприимство, сэргэ встречают по пути из аэропорта в город словами «Добро пожаловать!». А при выезде из города они желают путешественникам счастливого пути. Композиция была установлена в июне 1982 года по проекту заслуженного архитектора Республики Саха (Якутия) Ивана Лукина.

Издавна эту местность облюбовали собаководы, которые занимаются здесь со своими любимцами. Людмила Московских, кинолог, лицензированный инструктор по дрессировке собак, свою профессиональную деятельность ведет с 1993 года, и с тех пор через ее руки прошло больше 2000 собак. 

 — Дрессировка – это спорт, — рассказывает Людмила. — Благодаря дрессуре собаки становятся воспитанными, а таких намного легче содержать в доме или в квартире. Для людей же это интересное увлечение. Это хороший способ занять детей, особенно подростков.

 — Сколько собак сейчас занимается у вас? 

 — В одной группе сейчас занимается 15 собак. Есть и другие группы. Занятия проходят три раза в неделю по часу-полтора. В теплое время года мы занимаемся здесь, в этой местности, а зимой приходится арендовать спортзал.

 — Чему собаки учатся, занимаясь у вас?

 — Они проходят общий курс дрессировки: это навыки «сидеть – стоять – лежать», «вперед – рядом» и т.д., а также занятия на снарядах. Снаряды «горка» и «книжка» —  это из раздела IPO — международной системы тренировки. “Качелька» – для развития физических данных собаки. 

По словам кинолога, снаряды, которые здесь стоят очень давно, начали ломаться и изнашиваться. Площадка для занятий до недавнего времени была не огорожена, что вызывало большие неудобства и представляло опасность для собак, которые часто выбегали на шоссе.

 — Теперь, благодаря Николаю Местникову, генеральному директору АО «Аэропорт Якутск»,  наша площадка преображена: снаряды отремонтированы, покрашены и размещены по всей территории площадки, а не кучей, как раньше. Это очень удобно для занятий. Площадка огорожена, теперь здесь безопасно заниматься. От имени всех собаководов Якутска – и от клуба «Любимец», и от Якутской республиканской ассоциации собаководов, и всех владельцев собак передаю большое спасибо Николаю Афанасьевичу за то, что обратил внимание на нас! По предварительным данным, в нашем городе собака есть у каждого второго. Поэтому наличие такой облагороженной площадки для занятий с собакой очень важно в целом для Якутска. 

 — Когда горожане смогут увидеть ваше выступление? 

 — 11 июня в этой местности будет большой праздник, посвященный Дню России. В программе есть и мы, мы планируем продемонстрировать навыки из общего курса дрессировки, показательные выступления на снарядах. Кроме моей группы, будут и другие владельцы собак – будет выставка пород и показ собачьей моды. Другими словами, мы презентуем нашу обновленную площадку и общими усилиями сделаем яркое дог-шоу!

Приглашаем горожан и гостей столицы 11 июня с 14 ч. в местности Три сэргэ (Автострада 50 лет Октября, около портовского шоссе) на праздник дружбы народов «Нас много – мир один». В программе: игры и конкурсы для детей и взрослых, зажигательная концертная программа, кулинарный мастер-класс, фестиваль красок холи, и, конечно же, показательное выступление собак. В свободном режиме будут работать аттракционы (батуты, катания на лошади и пони). Каждому юному участнику мероприятия – сахарная вата и порция попкорна бесплатно! 

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