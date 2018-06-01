Сергей Иванов перечислил свою зарплату в помощь пострадавшим от паводка в Якутии

Москва, 1 июня 2018 года — Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов перевел свою месячную заработную плату на специальный расчетный счет для сбора средств пострадавшим от масштабного паводка в Республике Саха (Якутия).

«Конечно, эти деньги покроют лишь самую малую часть потребностей тех, кто пострадал в результате паводка. Но я рассчитываю тем самым привлечь внимание других людей к той тяжелой ситуации, в которой оказались тысячи жители республики. Очень надеюсь, что сообща мы сумеем внести более заметный вклад в дело помощи пострадавшим от половодья», − сказал С.Иванов.

Ранее руководство АК «АЛРОСА» заявило о готовности помочь жителям районов Республики Саха (Якутия), пострадавшим в результате масштабного паводка. Компания находится в постоянном контакте с оперативным штабом, готовит строительные материалы для отправки в подтопленные населенные пункты. Рассматривается также возможность оказания первоочередной материальной помощи семьям, наиболее сильно пострадавшим в результате подтопления.

Из-за весеннего паводка в Якутии, который длится уже три недели, пострадали более 40 населенных пунктов. Затоплено более 1,3 тысячи жилых домов, в которых проживают несколько тысяч человек, десятки социально значимых объектов. Повреждены дороги, опоры и линии электропередач. Общая сумма ущерба превысила 1,1 млрд рублей.