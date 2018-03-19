Сегодня день рождения руководителя, музыканта и художника

Сегодня, 19 марта исполнилось 70 лет Станиславу Максимовичу АФАНАСЕНКО, директору ГУ «Виртуозы Якутии», заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 56 лет Дьулустану Афанасьевичу БОЙТУНОВУ, художнику-живописцу, отличнику культуры Республики Саха (Якутия), доценту кафедры живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств. 19 марта исполнилось 63 года Александру Николаевичу ДУДНИКОВУ, депутату государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору корпорации «Трансстрой-Восток». comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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