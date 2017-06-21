Сегодня день рождения депутата, замминистра и журналиста

Сегодня, 21 июня исполнилось 50 лет Дмитрию Александровичу СЕМЕНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), директору ГБУ РС(Я) «По эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена».
В этот же день отмечает свой день рождения Марина Владимировна СИЛИНА, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Виктория Геннадьевна ВАРЛАМОВА-КОНТОЕВА, известный журналист, пресс-секретарь «Сахаэнерго», общественный деятель.comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU