Сегодня день рождения депутата, замминистра и журналиста

Сегодня, 21 июня исполнилось 50 лет Дмитрию Александровичу СЕМЕНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), директору ГБУ РС(Я) «По эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена». В этот же день отмечает свой день рождения Марина Владимировна СИЛИНА, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения Виктория Геннадьевна ВАРЛАМОВА-КОНТОЕВА, известный журналист, пресс-секретарь «Сахаэнерго», общественный деятель. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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