«Сделано в Якутии»: акция на продукцию «Дары Якутии» в сети супермаркетов «Алмаз»!

Весь август в сети супермаркетов «Алмаз» в целях продвижения продукции местных производителей проводится специальная акция «Ценорез»!

Так, йогурты и кефир «Дары Природы» от «Ханалас-Ас» весь месяц можно купить по оптовым ценам производителя! Кефир 0,5 литров — 30 рублей, йогурты 40-45-50 рублей в зависимости от наполнителей.

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