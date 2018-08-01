«Сделано в Якутии»: акция на продукцию «Дары Якутии» в сети супермаркетов «Алмаз»!

Весь август в сети супермаркетов «Алмаз» в целях продвижения продукции местных производителей проводится специальная акция «Ценорез»!
Так, йогурты и кефир «Дары Природы» от «Ханалас-Ас» весь месяц можно купить по оптовым ценам производителя! Кефир 0,5 литров — 30 рублей, йогурты 40-45-50 рублей в зависимости от наполнителей.
Поддержите «Сделано в Якутии», насладитесь родным вкусом!
Источник: Пресс-служба сети супермаркетов "Алмаз".
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