Релакс отдых в Тунисе

Хотите расслабиться, полежать в мавританской ванне, сделать водорослевое обертывание, хотя бы попытаться побороть целлюлит, получить удовольствие от массажа, душа Шарко, шиацу, пройти курс общего оздоровления, омоложения или восстановления после родов? Тогда Вам в Тунис.

Несомненное достоинство Туниса — современные центры талассотерапии с большим выбором оздоровительных процедур и квалифицированным медицинским персоналом. Все они принадлежат отелям 4-5*, но воспользоваться их услугами может любой желающий.

Хотя французы расстались со своим протекторатом, многие тунисские врачи и специалисты по талассотерапии по традиции получают образование во Франции.

По стандартам вода для процедур берется с глубины 6 м на расстоянии 450 м от берега, где она чище и богаче минеральными солями и олигоэлементами, идентичными человеческой плазме. Также для талассопроцедур используют водоросли, морские грязи, эфирные масла и лечебную глину «гассул», которую привозят с предгорий марокканского Атласа.

Центры талассотерапии в отелях:

Hotel Odyssee Resort & Thalasso 4+* цена 34 440 руб./чел

Radisson Blu Ulysse Resort & Thalasso 5* цена 40 053 руб./чел

LTI Bellevue Park 5* цена 41 743 руб./чел

Royal Thalassa Monastir 5* цена 47 388 руб./чел

Steigenberger Marhaba Thalasso Hammamet 5* цена 54 797 руб./чел

В стоимость входит: а/б Москва-Тунис-Москва, трансфер, проживание, питание все включено, мед.страховка.

ФИРМЕННОЕ ТУРАГЕНТСТВО PEGAS TOURISTIK

—

ООО «ГТА Тур Люкс»

г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис

Тел: 8(4112)42-54-96

Моб:+7(914)2 740-940

e-mail: itlux7@bk.ru

ICQ: 701943191